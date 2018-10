Trittau : Gerd Spiekermann: „40 Johr op Tour“

Leckerbissen zum Abschluss der 18. Plattdeutschen Tage.

von shz.de

19. Oktober 2018, 16:22 Uhr

Zum Abschluss der 18. Plattdeutschen Tage bietet der Heimatbund Stormarn (HBS) am Freitag, 26. Oktober, in der Trittauer Wassermühle, Am Mühlenteich 5, einen wirklichen Leckerbissen: Gerd Spiekermann tritt um 19.30 Uhr mit seinem Jubiläumsprogramm „40 Johr op Tour“ auf.

Gerd Spiekermann steht für Plattdeutsch schlechthin, nicht zuletzt wegen seiner jahrzehntelangen Arbeit für den Norddeutschen Rundfunk. „Alltägliches vortrefflich in Szene setzen, das gelingt Gerd Spiekermann immer aufs Neue – in der Heimat ebenso wie auf seiner Reise durch Südamerika. Triumphe und Niederlagen und Kampf mit den Tücken des Objekts stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie die Konflikte in unserem menschlichen Miteinander“, heißt es in der Einleitung zu seinem neuesten Buch.

Seine Themen sind der Alltag, die Missgeschicke und Launen, die das Leben manchmal so bringt. Bei seinem Auftritt in Trittau gibt er einen Querschnitt durch sein Schaffen und bringt sicher auch einige Klassiker mit.

„För mien Böker heff ik ok al veer Priesen kregen. Tja, kannst nix bi moken – man dat freut ein’n denn ja auch.“

Die Besucher können sich auf viele schöne Geschichten freuen, die voller Ironie und Selbstironie stecken, manchmal boshaft und bissig, aber immer auch mit leisen und verständnisvollen Tönen gespickt, so hintersinnig wie komisch und mit dem Blick für die Probleme unserer Zeit. Eintritt: 10 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.