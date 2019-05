Bargteheide : Gerd-Manfred Achterberg: „Nichts spricht für eine Tötungsabsicht“

Der Verteidiger von Sven S. plädiert auf fahrlässige Tötung oder Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit.

Bargteheide | Nach 13 quälend langen Verhandlungstagen im Lübecker Landgericht geht der Revisionsprozess gegen den Bargteheider Sven S. (38) seinem Ende entgegen. Eine seelische Tortur für die Eltern des Opfers, Svea T. (28), kann mit dem Urteil – voraussichtlich am 6. Juni – zumindest einen juristischen Abschluss finden.

Prozess wegen Formfehler neu aufgerollt

Die Fakten sind eindeutig: Am 12. August 2016 soll der Angeklagte in seiner Wohnung in der Alten Landstraße in Bargteheide seiner Ex-Freundin aufgelauert und sie mit drei Schüssen getötet haben.

Im Dezember 2017 war der Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wegen eines Formfehlers hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil auf. So musste der Prozess komplett neu aufgerollt werden.

Staatsanwalt Nils-Broder Greve forderte in seinem Plädoyer lebenslange Haft und sieht einen Mord aus Heimtücke, Vorsatz und niederen Beweggründen als erwiesen an. Er spricht sogar von einer „geplanten Hinrichtung“.

Auch Nebenklägervertreter Dr. Frank-Eckhard Brand schließt sich der Einschätzung des Staatsanwaltes an und bezeichnet den Angeklagten als „Mörder“.

Absicht der Schüsse unklar

Ganz anders sieht dies Verteidiger Gerd-Manfred Achterberg. Der mehrfach wegen schwerer Körperverletzung und schweren Raubes vorbestrafte Angeklagte – seine letzte Haftstrafe betrug über fünf Jahre – sei während der verhängnisvollen Vorfälle am Tattag „offensichtlich vollgekokst“ gewesen und habe dadurch einen „nicht unerheblichen Kontrollverlust“ erlitten.

Nach der Erinnerung von Sven S. habe er seinem späteren Opfer nicht aufgelauert und sie nicht im Liegen erschossen. Es sei ein Unfall gewesen, bei dem sich Schüsse gelöst hätten.

Unbestritten sei, dass es sich bei dem Täter eindeutig um den Bargteheider handele: „Niemand anders als er hatte die Waffe in der Hand.“ Man müsse aber über den Tatverlauf nachdenken. Niemand habe diesen beobachtet.

Nur eine Nachbarin habe den lauten Schrei einer Frau und die Worte „Du kannst doch nicht…“ gehört. Dadurch sei nicht zu klären, ob es sich um einen „verhinderten Selbstmordversuch“ oder um eine „mörderische Absicht“ gehandelt habe. Beide Versionen seien hier möglich.

Verteidiger fordert Rekonstruktion des Geschehens

Verteidiger Achterberg geht noch weiter: Die Zeugin habe die Schreie der jungen Frau wahrscheinlich nur bei geöffneter Haustür hören können. Sie hätte durch diese fliehen können, falls sie bedroht worden sei.

Daher sei sie nicht mehr arglos gewesen. Der mutmaßliche Täter hätte zudem durch seinen Notruf mit den Worten „Ich habe meine Frau erschossen“ Verantwortung übernommen. Nichts spreche daher für eine Tötungsabsicht.

Der Verteidiger fordert eine Rekonstruktion des Geschehens am Tatort im Beisein der Zeugin, die die Schreie des Opfers gehört haben will.

Dann zitiert Achterberg den letzten Chat des Angeklagten vor der Tat: „Ich bin dir unendlich dankbar. Ich liebe dich. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Du hast mich vor dem Bösen bewahrt. Alles in Ruhe, ich warte auf dich.“

So etwas schreibe kein Mensch, der am nächsten Tag seine Ex-Freundin ermorden wolle. Achterberg:

„Diesen Gedankengang halte ich für pervers.“ Gerd-Manfred Achterberg (Verteidiger)

Angeklagter bittet um Entschuldigung

Der Verteidiger fordert eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung oder Totschlags mit verminderter Schuldfähigkeit. Bei ersterem erwartet den Angeklagten eine Haftstrafe bis zu fünf Jahren, bei letzterem fünf bis elf Jahre Freiheitsentzug. Verteidiger Gerd-Manfred Achterberg lässt das Strafmaß hier bewusst offen.

Am Ende hat der Angeklagte Sven S. das Wort. Mit kaum hörbarer Stimme liest er einen Text von einem Zettel ab, wendet sich direkt an die Familie des Opfers und bittet diese um Entschuldigung.

Er, Sven S., mache sich selbst die größten Vorwürfe und könne leider seine Tat nicht ungeschehen machen. Er sagt: