Geplant auf lange Sicht

Richtfest am Neubau für den Bauhof der Gemeinde Siek / Fertigstellung voraussichtlich im Februar

Avatar_shz von shz.de

08. November 2019, 11:37 Uhr

Siek | Der Richtkranz weht über dem Neubau des Bauhofes der Gemeinde Siek. Der Straßenabschnitt hat eigens einen neuen Namen erhalten. „Am Bürgerpark“ heißt die Adresse jetzt, denn unter dem vormaligen Straßennamen „Jacobsrade“ konnte keine passende Hausnummer mehr vergeben werden.

1,6 Millionen investiert die Gemeinde in den Bau, der im Februar fertiggestellt sein soll. „Wir liegen gut im Zeitplan, erklärt Bürgermeister

Andreas Bitzer. Der Neubau sei dringend erforderlich, da das alte Domizil aus allen Nähten platze. Trotz der zurzeit guten Baukonjunktur mit entsprechenden Preisen sei ein weiterer Aufschub nicht sinnvoll gewesen. 600 Quadratmeter Grundfläche entstehen jetzt. Es gibt eine Waschhalle, die auch von den Freiwilligen Feuerwehren Siek und Meilsdorf genutzt werden kann. „Wir haben nicht halbherzig geplant, sondern auf lange Sicht“, sagte Bitzer. Im Neubau ist Platz für bis zu 16 Mitarbeiter, er ist auch für zukünftige weibliche Kräfte ausgelegt.

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage von 590 Quadratmetern geplant, die extern betrieben wird. „Damit bezieht die Gemeinde günstigeren Strom“, merkte Architekt Jörg Kröger dazu an. Zudem erhält der Bauhof zwei Schnellladesäulen für Elektromobilität. „Die Lage an der Autobahn ist auch ideal für Touristen“, so Bitzer. Die Fassade soll später teilweise begrünt werden. Grünabfälle der Bürger werden dort künftig angenommen. Für die Waschanlage wird auch Regenwasser genutzt. Die ist besonders für die Fahrzeuge des Bauhofs wichtig, um sie nach dem Winterdienst von Salz zu reinigen. In der Fahrzeughalle ist Platz für die drei Traktoren des Bauhofs. Sand und Salz werden künftig auf dem teils überdachten Außengelände gelagert.

Die Gemeinde plant weitere Investitionen. „Im kommenden Jahr wird noch ein Kindergarten gebaut und die Freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Domizil“, sagte Bürgermeister Andreas Bitzer. Damit investiere Siek insgesamt zwischen sieben und acht Millionen Euro. Das werde teilweise durch Kredite finanziert. Das sei aber kein Problem, denn das Gewerbegebiet generiere genug Einnahmen.