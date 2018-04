Gemeinsamer Auftritt der Parteien

von Andreas Olbertz

16. April 2018, 06:00 Uhr

Die vier politischen Gruppierungen in Elmenhorst, CDU, SPD, BGE und UBE, haben vereinbart, sich in einem gemeinsamen Termin den Wählern vorzustellen. Am Donnerstag, 19. April um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum wollen die Parteien ihre Kandidaten und Ziele für die kommende Wahlperiode präsentieren. Unter der Moderation von Willy Eberhardt ist anschließend noch Raum für Fragen, Diskussion und Gespräche mit den Bewerbern.