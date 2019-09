Auftaktveranstaltung im Schloss Reinbek für das Kooperationsteam „Schutzkonzepte an Schulen“.

18. September 2019, 15:52 Uhr

Reinbek | „Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt im Kreis Stormarn – Schutzkonzepte an Schulen“, so ist einen Veranstaltung überschrieben, die am Dienstag, 24. September, von 13.30 bis 17.15 Uhr im Schloss Reinbek stattfindet. Die Auftaktveranstaltung wird ausgerichtet vom Kooperationsteam „Schutzkonzepte an Schulen“ im Kreis Stormarn unter Schirmherrschaft von Landrat Dr. Henning Görtz.

Schleswig-Holstein hat sich der Bundesinitiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ angeschlossen, welche jede Schule dazu aufruft, ein eigenes Schutzkonzept zu entwickeln und dies im Leitbild der Schule oder im Schulprogramm zu verankern. Ein schulisches Schutzkonzept soll nicht nur Missbrauch in der Schule verhindern, sondern insbesondere dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler, die andernorts sexuellen Missbrauch oder Übergriffe erleiden, kompetente, verstehende und helfende Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen finden.

Ursula Schele, Geschäftsführerin des Petze-Instituts für Gewaltprävention in Kiel und Autorin des Buchs „Sexualisierte Gewalt und Schule“ wird auf der Veranstaltung über Schutzkonzepte an Schulen sprechen und beschreiben, wie sexueller Gewalt begegnet wird und auch, wie diese verhindert werden kann.

Zu der Veranstaltung sind schulische Leitungskräfte und Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen eingeladen. Sie bietet Gelegenheit die Bestandteile von Schutzkonzepten kennenzulernen und Einblick in das Stormarner Netzwerk zu gewinnen.

Nach der Begrüßung durch den Schirmherrn, Landrat Henning Görtz, und der Entwicklung des Schutzkonzeptes durch Ursula Schele, Geschäftsführerin des Petze-Instituts für Gewaltprävention Kiel , folgt ein fachlicher Austausch in Kleingruppen, wie Schutzkonzepte an den Schulen realisiert werden können. Das Kooperationsteam „Schutzkonzepte an Schulen“ im Kreis Stormarn berät und unterstützt Schulen bei der Einführung eines Schutzkonzeptes auch in der Folgezeit.