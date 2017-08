Bad Oldesloe : Gemeinsam gegen Gewalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Der 1. September ist ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte. 1939 überfiel das von den Nazis regierte „Deutsche Reich“ am 1. September Polen und löste so den Zweiten Weltkrieg aus. Seit 1957 ist der 1. September ein Tag des Gedenkens. „Wir erinnern an die Schrecken zweier Weltkriege, die über 80 Millionen Todesopfer gefordert haben“, sagt Heiko Winkel Rienhoff, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Erstmalig soll der Anti-Kriegs-Tag in Bad Oldesloe mit einer Demonstration begangen werden. Aufgerufen hat dazu das „Bündnis gegen Rechts“.

„Es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen. Gerade in diesen Zeiten. Was in Nordkorea, den USA, Venezuela oder auf der Krim passiert, sollte uns zu denken geben. Wir wollen Frieden auf der Welt“, so Walter Albrecht vom Bündnis. Wichtig sei ihm und seinen Mitstreitern vor allem, dass man vor den Gefahren eines Rechtsrucks gar nicht genug warnen könne. „Geht wählen, bringt euch politisch ein, aber gebt eure Stimme nicht rechten Parteien. Das braune Gesindel soll Deutschland nie wieder ins Chaos stürzen dürfen“, so Albrecht. Er sei stolz darauf, dass im Bündnis unterschiedlichste Interessensvertreter „Antifa bis CDU“ vertreten seien. Bedauerlich sei es nur, dass FDP und die freien Wähler Bad Oldesloe (FBO) sich nicht beteiligten wollten. „Das ist traurig, aber die haben wohl dann andere Prioritäten“, so Albrecht.

„Ich möchte betonen, dass wir keine rechten Tendenzen dulden. Aber wir wollen auch keine Gewalt aus anderen politischen Richtungen tolerieren. Das ist ganz klar“, so Bad Oldesloes Bürgerworthalter Rainer Fehrmann (CDU), der die Demonstration sehr positiv sieht. „Wir leben nun seit sieben Jahrzehnten im Frieden. Und wir wollen, dass das so bleibt und auch weltweit hoffentlich bald der Fall sein kann“, so Fehrmann weiter.

„Wir müssen vor allem den jungen Menschen – die ja zum Glücke keinen Krieg, keine Repressionen, kein Leid kennen – klar machen, dass eine stabile Demokratie ein hohes Gut ist. Vor 100 Jahren haben sich die Jugendlichen Europas noch bekriegt, jetzt wählen sie ein gemeinsames Parlament. Wir sind schon weit gekommen“, so Wolfgang Gerstand (CDU). „Für uns ein Gewerkschaft ist es auch wichtig, dass wir betonen, dass im Krieg die Arbeitnehmer die größten Verlierer sind. Sie erleben nur Tod, Leid und Verlust“, so Winkel-Rienhoff.

Die Demonstration startet am 1. September ab 14 Uhr am Bahnhof Bad Oldesloe und endet eine Stunde später mit einer Kundgebung auf der Hude.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 14.Aug.2017 | 11:21 Uhr