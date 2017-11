Bad Oldesloe : Gemeinsam gegen das Tabu

vergrößern 1 von 2 Foto: Annika Kühl 1 von 2

von

erstellt am 23.Nov.2017 | 06:00 Uhr

In diesen Tagen treibt eine besondere Atmosphäre durch die Stadt: Vielerorts im Kreis sind Aktionsstände aufgebaut, Flyer werden verteilt, Frauen stehen auf der Straße. Sie haben entweder selbst schlimmes Leid erfahren oder wollen mit Betroffenen ein gemeinsames Zeichen setzen: Nein zu Gewalt an Frauen. Die verschiedensten Aktionen im Vorwege des zugehörigen Internationalen Thementages am Sonnabend, 25. November, bieten für viele Stormarner den Rahmen, um ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ macht sich dabei den unkomplizierten und diskreten Weg der Unterstützung und Aufklärung zu eigen: In Kooperation mit den Beratungsstellen des Kreises und der Bäckerei Rohlf verteilten die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Marion Gurlit und des Kreises Stormarn, Dr. Sophie Olbrich, gemeinsam mit Landrat Dr. Henning Görtz und dem stellvertretenden Bürgermeister Horst Müller auf dem Markt Brötchentüten mit dem Aufdruck der Aktion und der Nummer des Hilfstelefons. „Das ist auch für betroffene Frauen ein ganz unverbindlicher Weg Hilfe und Informationen zu erhalten“, erläutert Marion Gurlit die Möglichkeiten der Aktion, die seit 14 Jahren im Kreis stattfindet.

„Ich spüre, dass das Thema Gewalt im Kreis nach wie vor aktuell ist“, sagt Landrat Dr. Henning Görtz. „Die Erfahrungen aus der Arbeit des Sozialamtes zeigen: Es ist nicht überall heile Welt bei uns im Kreis. Auch bei Gewalt gegen Frauen muss das Tabu aufgebrochen und auf die vorhandenen Strukturen und Ansprechpartner hingewiesen werden“, so der Landrat.

Die Beratungsstelle des Vereins „Frauen helfen Frauen“ verzeichnet bis jetzt bereits mehr Meldungen von häuslicher Gewalt gegen Frauen als im Vorjahr. Die besondere Schwierigkeit für die Frauen, sich aus ihrem Leid befreien zu können, liege unter anderem daran, dass die Gewalt „im Verborgenen geschieht und für die Frauen mit Scham besetzt ist“, erklärt Dagmar Wölm, hauptamtliche Sozialpädagogin in der Beratungsstelle. Außerdem entstünden viele der Fälle als Beziehungsgewalt, bei der sich die Frauen in besonderer Abhängigkeit befinden würden. Daher könne gar nicht oft genug darauf aufmerksam gemacht werden, dass Betroffene bei der Beratungsstelle anonym und unter Verschwiegenheit kostenlos Hilfe in Anspruch nehmen können, ergänzt Wölm.



Mehr häusliche Gewalt

Eine weitere Aktion im Kreis verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen: Im Zuge der landesweiten Aktion „Stri(c)kt gegen Gewalt“ hat der Verein Frauen helfen Frauen vor Monaten im Kreis Stormarn dazu aufgerufen, Quadrate zu stricken und diese einzuschicken oder an den Sammelstellen abzugeben. Aus den Quadraten stricken die Frauen des Vereins ehrenamtlich Decken oder andere Besonderheiten für die kalte Jahreszeit: Und setzen damit gleichzeitig ein Statement.

„Wir wollten mit der Aktion vor allem Menschen erreichen, die nicht auf der Straße protestieren, aber sich trotzdem mit uns solidarisch zeigen wollen“, sagt Dagmar Greiß. „Wir sind überwältigt von der Resonanz“, ergänzt Vira Sprotte, ebenfalls ehrenamtlich für den Verein tätig. Weit über 500 Quadrate sind seit Beginn der Aktion im Juni beim Verein eingegangen und es werden täglich mehr. Seitdem haben die Frauen zahlreiche Decken zusammengehäkelt und -gestrickt.

Am Samstag, 2. Dezember, soll die mühevolle Arbeit aller strickenden und an der Aktion beteiligten Frauen eine besondere Wertschätzung erhalten: Der Verein veranstaltet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr eine Verkaufsausstellung im Bella Donna Haus, bei der die Decken bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Untermalung nicht nur bewundert, sondern auch erworben werden können. „Wir möchten uns bei den Frauen bedanken, die sich die Mühe gemacht haben und ihnen gleichzeitig zeigen, was aus ihren Quadraten Schönes geworden ist“, erklärt Christa Leßmann, die schon seit 25 Jahren ehrenamtlich beim Verein tätig ist.

Vom Erlös des Verkaufs werden dann im nächsten Jahr Selbstverteidigungskurse für Frauen bezahlt. Diese seien insbesondere von Migrantinnen immer wieder nachgefragt worden, so Leßmann.

>Stricken Sie Quadrate: Am 10. März des kommenden Jahres findet die Aktion „Stri(c)kt gegen Gewalt“ auf dem Oldesloer Wochenmarkt mit einem Verkaufsstand den krönenden Abschluss. Bis dahin können Interessierte auch weiterhin gefertigte Quadrate bei den Sammelstellen in den Strickläden in Bad Oldesloe, Bargteheide und Ahrensburg abgeben, oder auch am „Offenen Stricktreff“ an jedem vierten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr teilnehmen.