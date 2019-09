Bad Oldesloe : Gemeinsam für das Klima

Bargteheider und Oldesloer Schüler planen eine gemeinsame Demonstration.

18. September 2019, 16:37 Uhr

Bargteheide / Bad Oldesloe | Am morgigen Freitag, 20. September, schließt sich die Stormarner „Fridays for Future“-Bewegung dem Aufruf zu einem globalen Klimastreik an. Dieses Mal mit einer Neuerung: Die Ortsgruppen Bargteheide und Bad Oldesloe wollen erstmals gemeinsam für ganz Stormarn in Bargteheide demonstrieren.

Die „Fridays for Future“-Aktivisten und Aktivistinnen starten um 8.30 Uhr an der Hude in Bad Oldesloe eine Fahrradtour nach Bargteheide. Vom Bahnhof in Bargteheide geht es dann ab 10.30 Uhr mit einem Straßenumzug weiter, der gegen 11 Uhr in einer Kundgebung vor dem Bargteheider Rathaus endet.

Nils Bollenbach, Organisator der „Fridays for Future“-Demonstration erklärt: „Wir sind noch lange nicht am Ziel. In Stormarn hat der Klimaschutz immer noch nicht ausreichend Priorität. Wir werden alle von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein, dementsprechend sollten wir uns auch alle für den Schutz unseres Planeten engagieren. Wir hoffen, dass sich viele Menschen aus Stormarn an der Demonstration beteiligen werden, um ein deutliches Zeichen in Richtung Politik und Öffentlichkeit zu setzen.“

Deshalb haben sich die Aktivisten und Aktivistinnen noch weitere Unterstützung geholt: Neben der Bargteheider „Parents for Future“-Bewegung haben sich der BUND, der Nabu (Naturschutzbund), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Bürgerinitiative „Basta“ angeschlossen. Zusätzliche Unterstützung gibt es von den Gewerkschaften Verdi und GEW.

Die Schüler der Protestbewegung haben sich außerdem als Ziel gesetzt, die Stormarner Politik dazu einzuladen, sich dem Protest anzuschließen.

Frederike Wrohn aus dem Orga-Team Bad Oldesloe sagt: „Fast alle Parteien und Politiker sagen im Wahlkampf, dass sie für Klimaschutz sind. Wir sehen aber immer wieder, dass auch in Stormarn Politiker Entscheidungen gegen das Klima treffen. Wir möchten deshalb der Politik die Hand reichen, denn Klimaschutz geht uns alle an. Wir hoffen, dass Politiker, die mit Klimaschutz werben, es auch ernst meinen und sich unserem Protest anschließen“ , so Frederike Wrohn.

An diesem Freitag findet in Bargteheide – wie in einigen anderen Städten in Schleswig-Holstein auch – zudem ein „Parking Day“ statt, an dem bestehende Parkbuchten vorübergehend von Menschen zum Verweilen genutzt werden.