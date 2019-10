Pölitz : Gemeinde Pölitz hat künftiges Bauland im Blick

Gemeindevertretung billigt das Siedlungskonzept des Planlabors Stolzenberg.

04. Oktober 2019, 17:10 Uhr

Die Pölitzer Kommunalpolitiker haben jetzt das vom Planlabor Stolzenberg (Lübeck) erarbeitete Siedlungsentwicklungskonzept verabschiedet, um der Frage nachzugehen, wo Bauland ausgewiesen könnte. Das Konzept umfasst das gesamte Gemeindegebiet. „Wir haben dabei alle in Frage kommenden Flächen betrachtet“, so Pölitz’ Bürgermeister Martin Beck. Bei einigen dieser Flächen könnte es allerdings Probleme geben, falls die Gemeinde dort später Bauland ausweisen möchte.

Es gibt zwei Flächen, die von den Kommunalpolitikern favorisiert werden. Zum einen ist es die Fläche im Bereich Rümpeler Weg / Hauptstraße in Ohldörp und zum anderen ein Areal hinter dem Pölitzer Gemeinschaftshaus nördlich des Schmachthagener Weg / östlich der Schulstraße.

Aber auch die Flächen rechts und links der Landesstraße 90 zwischen Pölitz und Ohldörp sind in dem Konzept verankert worden. Dadurch könnte Pölitz mit dem Ortsteil Ohldörp zusammen wachsen. Weitere Bereiche für die Siedlungsentwicklung sind westlich der Hauptstraße in Pölitz hinter der vorhandenen Bebauung sowie südlich der Straße Am Mühlenbach und nördlich Schmachthagener Weg am Blumenberg.

Auch im Ortsteil Schmachthagen wurden einige Flächen mit in das Siedlungsentwicklungskonzept aufgenommen. Dazu gehört ein Areal nordwestlich des Ortseingangs / nördlich der Dorfstraße aus Richtung Krummbek betrachtet sowie die dem Areal gegenüberliegende Fläche an der Dorfstraße. Auch der Bereich südwestlich des Stubber Wegs, südlich der Straße Twiete und nördlich des Schulsteigs wurde mit in dem Konzept aufgenommen. Aktuell hat die Gemeinde ein Bebauungsplan für den Bereich am Ortsausgang von Pölitz in Richtung Schwienköben südlich des Schmachthagener Wegs in Arbeit. „Hier fehlt nur noch das Lärmgutachten, dann können wir den Plan verabschieden“, so Bürgermeister Beck. Auf dem ehemaligen Hofgelände sollen zwölf Bauplätze entstehen.

„Die Nachfrage nach Bauland ist groß“, betont der Bürgermeister. Auf zwei der zwölf Baugrundstücke sollen auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden können. „Wir haben einige ältere Bürger, die Haus und Garten aufgeben möchten, aber trotzdem in der Gemeinde wohnen bleiben möchten“, so Beck. Ein Fläche auf dem Gelände soll zudem für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses bereit gehalten werden, auch wenn der Bau eines neuen Gerätehauses aktuell noch nicht geplant ist.