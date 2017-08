Stormarner Wochenschau : Gemachte und andere Nester

vergrößern 1 von 1 Foto: Megi Balzer 1 von 1

High Tech

Der Nabu hat dieser Tage eine erschreckende Bilanz gezogen. Kurz gesagt: Es war ein gruseliges Jahr für den Storchennachwuchs. Es haben so wenige Küken überlebt wie selten zuvor. Schuld ist das Wetter. Starkregen zum falschen Zeitpunkt durchnässt die Jungtiere. In der Folge sterben sie an Unterkühlung.

Gegen das Wetter können wir nichts machen. Ab er vielleicht führt der Nabu ja demnächst das Storchennest 2.0 ein – mit Regenschirm und Heizpilz. Unsere Karikaturistin Megi Balzer stellt schon mal einen ersten Entwurf zur Diskussion.

Ausgezapft

Früher war ja bekanntlich alles besser – in Oldesloe und überhaupt. Früher, da gab es ja noch Kneipen en masse, da konnte man abends ja noch wo hingehen. Und heute? Tote Hose. Bemängeln jedenfalls einige. Woran liegt das denn? Salopp gesagt: Daran, dass keiner mehr hingegangen ist. Und jetzt macht auch noch die





„Kult-Kneipe“ Zur Mühle in der Oldesloer Fußgängerzone zu.

Zwischen Kult und Kneipier Sven W. Pehla klaffte dann wohl doch eine zu große Lücke. Der Schauspieler hat die Brocken jedenfalls hingeschmissen und verlässt die Stadt gleich ganz. Vielleicht war er dann doch zu wenig Kneipier, stattdessen mehr und lieber auf anderen Bühnen zu Hause. Wenn Kultstatus dazu führt, dass man für neues nicht mehr offen ist, muss der Laden eben zugemacht werden. Dann muss jemand an den Zapfhahn, der mehr für „das war hier schon immer so“ steht. Pehla war das offensichtlich nicht. Es wird sich zeigen, ob ein neuer Betreiber gefunden werden kann und ob Kultstatus dann noch zum Überleben ausreicht.

Rechthaberei

Es gibt Dinge, die erschließen sich wohl nur Juristen, die haben mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun. Weil der Verteidiger zu lange krank war, muss der Prozess um den gewaltsamen Tod von Svea T. komplett neu aufgerollt werden. Da passt es ja gut, dass der Angeklagte Sven S. ohnehin einen anderen Verteidiger wollte und jetzt seinen Willen bekommt.

Natürlich ist es richtig und sinnvoll, dass Täter schnell ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Unschuldig Angeklagte müssen ebenfalls schnell freigesprochen werden. Gar keine Frage. Aber denkt auch mal jemand an die Angehörigen und Freunde des Opfers? Die müssen das ganze Drama jetzt noch mal durchleben, ihnen wird erneut Leid zugefügt, indem der Prozess komplett neu aufgerollt werden muss. Kann das gerecht sein? Vermutlich wird ein Jurist das anders bewerten als ein Laie.

Zum Wohle

von Andreas Olbertz

erstellt am 05.Aug.2017 | 08:00 Uhr

Was man oben reinschmeißt, muss zwangsläufig in der einen oder anderen Form hinten wieder rauskommen. Das gilt für Gemüse genau so wie für Medikamente. Moderne Messmethoden belegen, dass Medikamentenrückstände relativ ungehindert die Kläranlage passieren. Da die Bevölkerung immer älter wird, ist ziemlich klar, dass der Medikamenten-Konsum und damit auch der Ausstoß mehr werden wird. Was das für die Zukunft bedeutet, ist noch unklar. Darum muss sich gekümmert werden. Ob das allerdings vorrangig auf lokaler Ebene geschehen sollte, darf bezweifelt werden. Von daher zielt der Fragenkatalog der Grünen bislang in die falsche Richtung.