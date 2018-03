Bad Oldesloe : Gelungene Premiere

Organisatoren der Messe „Aktiv Leben 55 plus“ in Bad Oldesloe sind zufrieden.

Die Gesellschaft wird immer älter, und immer mehr Menschen wollen als „Best Ager“ auch mit über 55 Jahren noch aktiv am Leben teilnehmen. An genau diese Zielgruppe richtete sich die Premiere der „Aktiv Leben 55 plus“ Messe in der Oldesloer Festhalle.

Organisator war die Stiftung „Mensch und Zukunft“. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. In Ahrensburg kam das Konzept bereits gut an. Dort kam dann auch die Idee, dass man das in Bad Oldesloe wiederholen könnte, natürlich mit einem stärkeren lokalen Schwerpunkt“, sagt Dr. Michael Eckstein von der Stiftung. „Die Ausstellung hier ist etwas kleiner, aber der Andrang ist in Relation ähnlich. Bad Oldesloe ist ja auch ein Stück kleiner als Ahrensburg“, analysierte er zufrieden. „Wir haben ein gemischtes Angebot rund um alles, was diese Generation interessiert. Von Reisen über Hörgeräte bis hin zu Fahrrädern und Fahrzeugen “, so Eckstein.

„Es ist sogar voller, als wir zuerst vermutet hatten. Wir kommen sehr gut mit den Besuchern ins Gespräch“, sagte Christina Akkermann von Amplifon, die ihre Hörgeräte präsentierte. Sigrun Stolle von der Verbrauchergemeinschaft war ebenfalls positiv gestimmt. „Wir haben schon ein neues Mitglied gewinnen können, außerdem vielleicht sogar eine neue Veranstaltung auf den Weg gebracht“, so Stolle. Auch bei Martin Stapelfeldt am Stand von Mebo-Sicherheit herrschte großer Andrang.

Petra Kostrezwa und Anissa Hillebrandt von der „Tagespflege Aichengrün“ sprachen gezielt Besucher an. „Das hat sich bewährt. Wenn wir an die Menschen herantreten, ist oft Interesse da“, sagt Kostrezwa. Daniela Beiler, Fachberaterin für holistische Gesundheit, zog ebenfalls ein positives Fazit. Es seien neue Kontakte entstanden, sagte Beiler, deren Vortrag über „Zellregeneration“ auf reges Interesse stieß.

Für das leibliche Wohl sorgte den gesamten Tag über die neue Festhallen- und Mensacrew von „Lückenfüller“