Zarpen : Geldsegen für Pfadfinder „Zarpener Wölfe“

Vogelschießerverein spendet das gesammelte Geld für die Pfadfindergruppe der Kirchengemeinde.

16. September 2020, 11:28 Uhr

„Wir wollen den Kindern was Gutes tun“, erklärt Marina-Susann Konrad. Sie hat einen Spendenscheck mitgebracht für die „Zarpener Wölfe“ – die Pfadfindergruppe der Kirchengemeinde. Das Geld kommt vom Vogelschießerverein, denn das Vogelschießen musste corona-bedingt ausfallen.

„Dieses Jahr mussten wir das Kindervogelschießen leider ausfallen lassen. Trotzdem wollen wir den Kindern und Jugendlichen in Zarpen das Geld zugute kommen lassen, das wir trotzdem in der Kasse haben“, berichtet Konrad von der Entscheidung des Vorstands. Das Geld stammt aus Einnahmen der letzten Feier und Spenden. „Es kommt aus Zarpen und bleibt in Zarpen.“

Neben den Zarpener Wölfen soll die Unterstützung die Kinder und Jugendlichen auch auf anderem Wege erreichen. Jeweils eine Spende erhalten die Kita Arche Noah und die Kita Villa Kunterbunt. „Wir freuen uns sehr über den Geldsegen“, so Katrin Persohn, Leiterin der evangelischen Kita. „Wir sammeln zur Zeit Spenden, um auf dem Außengelände eine Matschanlage für die Kinder zu bauen.“

Auch die Dörfergemeinschaftsschule Zarpen hat einen Spendenbetrag erhalten. „Die Unterstützung aus Zarpen ist wirklich großartig“, freut sich Alexandra Hälig, Schulleiterin der Grundschule am Struckteich: „In der Kinderkonferenz wurde beschlossen, dass es neue Bänke für unseren Reiterplatz geben wird.“ Auch die Jugendlichen wurden von dem Vogeschießerverein bedacht. „Für die Jugendlichen soll auf dem Spielplatz ein ,Jugendpavillon’ entstehen“, so Konrad.

Gleichzeitig hofft der Vereinsvorstand, dass im nächsten Jahr das Kindervogelschießen wieder wie geplant stattfinden kann, mit Umzug durchs Dorf, einem Spielewettbewerb für die Kinder und einer gemeinsamen Feier. Besonders deshalb, weil nächstes Jahr zum 800-jährigen Bestehen der Kirche Zarpen es schon etwas Besonderes sein darf.

„Die Kinder und jugendlichen Pfadfinder freuen sich riesig über die Unterstützung“, so Nils Wolffson, Pastor und Stammesleiter der Zarpener Wölfe. Von dem Geld werde Zeltmaterial angeschafft, erklärt der 36-Jährige. Vor zwei Jahren wurden die evangelischen Gemeindepfadfinder in Zarpen gegründet. Als Erkennungszeichen tragen sie grünes Fahrtenhemd und Halstuch. Mit der Lutherrose als Abzeichen zeigen sie ihre Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde. „Wir betreiben allerdings eine offene Jugendarbeit“, so Pastor Wolffson. Wer mindestens acht Jahre alt ist und mitmachen will, sei herzlich willkommen. „Ganz gleich ob er oder sie getauft ist oder nicht“, fügt er hinzu.