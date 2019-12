Geldgeschenke vor Weihnachten

Oldesloer Spendenparlament verteilt in diesem Jahr gut 4600 Euro / Bewerbungen für 2020

13. Dezember 2019, 10:54 Uhr

Bad Oldesloe | Für die Antragsteller ist es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Das Oldesloer Spendenparlament hat 4639 Euro an Einzelpersonen und Organisationen in der Kreisstadt ausgeschüttet. „Bei uns sind sieben Anträge auf Spenden eingegangen und sechs davon sind bewilligt worden“, sagt Vorsitzende Gudrun Möllnitz. Nur einer habe die Voraussetzungen nicht erfüllt.

200 Euro bekam Karin Hoffmann für eine „Bank für alle Fälle“, wie sie es nennt. Gemeint ist damit eine Mitfahrerbank, die am Hohenkamp in Bad Oldesloe aufgestellt werden soll und auch als Ort der Kommunikation dienen soll. „Von den Anwohnern gab es dafür viel Zuspruch“, sagt Hoffmann. Daher habe sie das dann in die Hand genommen und einen Tischler kontaktiert, der die Bank aufstellen soll. „Mit Glück klappt das noch in diesem Jahr“, sagt Hoffmann.

500 Euro hat das Oldesloer Spendenparlament an den Waldkindergarten Muckestutz überreicht. Mit dem Geld soll der Aufenthaltsraum des Kindergartens ausgestattet werden, den die Gruppen bei schlechtem Wetter nutzen. Weitere 600 Euro gingen an den Volleyball-Club Bad Oldesloe (VCBO), der einen neuen Laptop benötigt. Die Johanniter haben gleich zwei Anträge gestellt. 200 Euro für Spielzeug für die Flüchtlingsunterkunft an der Kastanienallee und 1350 Euro für einen Outdoor-Tischkicker für die Unterkunft am Sandkamp.

Der Verein Lebensweg, der zurzeit am Sandkamp ein stationäres Hospiz baut, bekommt 1789 Euro für ein elektronisches Klavier, das im großen Aufenthaltsraum aufgestellt werden soll.

Auch im nächsten Jahr werden Organisationen und Einzelpersonen wieder Geld für soziale Projekte beantragen können. Antragsschluss ist der 31. März 2020. Uwe Möllnitz, beim Spendenparlament für die Finanzen zuständig, sagt: „Bewerben können sich alle, die sich in Projekten weitestgehend mit den Themen Armut, Obdachlosigkeit und Isolation auseinandersetzen.“ Der Antrag müsse ein Finanzierungskonzept enthalten, also eine Beschreibung, wofür das beantragte Geld gedacht ist. Über die Bewilligung können alle Mitglieder des Spendenparlaments mitentscheiden (jährlicher Mitgliedsbeitrag mindestens 60 Euro).



>Infos online unter: www.oldesloer-spendenparlament.de