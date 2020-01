Wertstofftonne im Kreis Stormarn : Gelbe Tonne: Schont die Umwelt und den Geldbeutel

Wo sich ökologische und ökonomische Kreisläufe treffen. AWSH stellt Neuerungen rund um den Müll vor.

Avatar_shz von Cordula Poggensee

20. Januar 2020, 14:18 Uhr

Elmenhorst/Lanken | Obwohl längst kaputt, hat Olaf Stötefalke den Wäschekorb aus weißem Plastik aufgehoben. „Denn wenn ab März die Wertstofftonne auch nach Stormarn ausgeliefert ist, dann schmeiße ich ihn da hinein“, sagt der Pressesprecher der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) mit einer gewissen Vorfreude. Beim Jahrespressegespräch lässt er sich auf dieses Gefühl schon einmal ein und den Korb probeweise in den Prototypen der gelben Tonne gleiten. Ähnlich hat sich auch der AWSH-Geschäftsführer Dennis Kissel vorbereitet. Aus seinem Haushalt stammt eine ausrangierte Bratpfanne, deren zukünftiges Schicksal dann ebenfalls in der neuen Wertstofftonne beginnen wird.

Mit der Einführung der neuen gelben Tonne verbindet die AWSH – wie berichtet – große Hoffnungen. Nämlich die, dass die Wertstoffe, die bisher im Restmüll gelandet sind, vermehrt im Zyklus der Wiederverwertung landen. „Bei der Mülltrennung ist es wie in vielen anderen Lebensbereichen: Wir sind Erkenntnisriesen aber Umsetzungszwerge“, fasst Dennis Kissel zusammen. Wir würden uns vornehmen, das Richtige zu tun, scheitern aber an unserer eigenen Trägheit. Und genau dagegen will das Angebot einer gelben Tonne angehen, in der neben Verpackungsmüll auch Plastik und Metall seinen Platz findet. „Das muss man dann nicht mehr extra im Recyclinghof abgeben“, so Kissel.

Das sollte dazu führen, die Müllmenge erheblich zu reduzieren, denn nach den Analyseergebnissen aus dem Jahr 2015 gehören nur rund 30 Prozent des Abfalls in einer normalen Restmülltonne in Stormarn und im Kreis Herzogtum Lauenburg tatsächlich auch dort hinein. Die restlichen 70 Prozent sind Wertstoffe, die recycelt werden können. „Obwohl die Studie schon ein bisschen älter ist, stimmt sie vom Grundsatz her leider immer noch“, so Olaf Stötefalke.

Den größten Anteil an dem „falschen Müll“ machen dabei – trotz brauner Tonne – mit über 40 Prozent die Küchen- und Gartenabfälle aus, gefolgt von Papier (elf Prozent). Doch auch Plastik, Verpackungen und Metall sorgen mit zusammen zwölf Prozent für einen erheblichen Anteil an recycelbaren Wertstoffen, die zukünftig in der gelben Tonne landen sollen – und hoffentlich werden.

„Wir merken schon, dass in den vergangenen Jahren die Mülltrennung besser geworden ist“, sagt Olaf Stötefalke, „aber es ist noch ein weiter Weg.“ Immerhin: Obwohl sich die Bevölkerungszahl in Stormarn leicht erhöht hat, ist die absolute Restmüllmenge im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent gegenüber 2018 kleiner geworden. Noch deutlicher ist der Trend beim Bioabfall: Hier erhöhte sich die Menge im gleichen Zeitraum um satte 15,6 Prozent.

„Hier gibt es mal den seltenen Fall, dass sich ökologische und ökonomische Kreisläufe treffen“, sagt Stötefalke. Denn wer konsequent seien Müll trenne, tut nicht nur etwas für die Umwelt, indem die Ressourcen wieder aufgearbeitet werden können, sondern kommt entsprechend auch mit einer kleineren grauen Restmülltonne aus – und das spart Geld.

Dieser positive Trend macht sich auch bei den Gebühren bemerkbar, wenn eine dreiköpfige Stormarner Familie in diesem Jahr Behälter für den Restmüll, die Bioabfälle, für Papier und Wertstoffen verwendet. Mit durchschnittlich 8,11 Euro pro Monat zahlt sie nur vier Cent monatlich mehr als im Vorjahr. Im Vergleich: Im Jahr 2002 kostete die Müllentsorgung für die gleiche Familie monatlich noch 13,96 Euro – 5,85 Euro monatlich und aufs Jahr gerechnet über 70 Euro mehr als heute.