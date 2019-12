Bargteheide | Am Montag, 9. Dezember, werden an der Bahnbrücke in der Lohe Bauwerksprüfungen vorgenommen. Dafür ist die Sperrung des Gehweges unterhalb der Brücke von 11 bis 13.30 Uhr erforderlich. Zur Einrichtung der Arbeitsstelle wird es jeweils zu Beginn und zum Ende des genannten Zeitraums erforderlich sein, für jeweils 15 Minuten die Lohe im Bereich der Brücke zu sperren.