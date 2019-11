In der Feldmark bei Mönkhagen : Gefesselt aufgefundene Lübeckerin – Tatverdächtiger festgenommen

Ein 43-Jähriger steht unter Verdacht, für den Fall der gefesselten Lübeckerin und einen weiteren verantwortlich zu sein.

von Marle Liebelt

04. November 2019, 14:06 Uhr

Mönkhagen/Lübeck | Im Fall der am 12. Oktober gefesselt und geknebelt in der Feldmark aufgefundenen 20-Jährigen aus Lübeck wurde ein Verdächtiger ermittelt.

Er wurde am frühen Freitagmorgen (1. November) im Bereich der Lübecker Lohmühle vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft in der JVA-Lübeck an, teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck am Montag mit.

Tatverdächtiger wohnt in Lübeck

Bei dem Beschuldigten handle es sich demnach um einen 43 Jahre alten Mann, der seit 2009 in Lübeck lebt. Im Rahmen einer Aushilfstätigkeit für ein in Lübeck ansässiges Unternehmen, sei der 43-Jährige in der Tatnacht im Besitz des im Rahmen der Ermittlungen gesuchten weißen Ford Transit gewesen. Das Fahrzeug konnte am Freitagmorgen zur Spurensicherung beschlagnahmt werden.

Steht der Mann in Verbindung mit weiteren Fällen?

Die Ermittlungen führten auch zu einem zweiten Fall im September 2019. Demnach steht der 43-Jährige unter Verdacht, am 26. September gegen 5 Uhr, eine 25-jährige Lübeckerin auf ihrem Nachhauseweg von einer Veranstaltung auf der Wallhalbinsel im Bereich des Bahnweges / Katharinenstraße angegriffen und in eine dort gelegene Kleingartenparzelle verschleppt zu haben.

Die 25-Jährige konnte sich befreien und entkommen. Da zunächst keine Hinweise auf ein versuchtes Sexualdelikt vorlagen, wurde der Sachverhalt als Freiheitsberaubung gewertet.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungsgruppe sucht nun nach weiteren Frauen, die von dem Tatverdächtigen im Bereich Wallhalbinsel und Marienbrücke sowie Katharinenstraße und Bahnweg angegriffen und/oder sexuell belästigt worden sind.

Der 43-jährige Lübecker stammt aus der Türkei und spricht sehr gebrochenes Deutsch, teilt die Polizei mit.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Ermittlungsgruppe „Werft“ unter der Rufnummer 0451/1310 zu wenden.

