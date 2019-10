Bad Oldesloe : Gefährlicher Wanderweg: Anwohner sind besorgt

Stadtverordneter stürzt, dabei wollte der Bürgermeister die Rutsch- und Stolperfalle beseitigen.

von Patrick Niemeier

13. Oktober 2019, 14:37 Uhr

Bad Oldesloe | Glück im Unglück habe er noch gehabt, sagt der Oldesloer Stadtverordnete Andreas Lehmann (CDU). Kürzlich stürzte er auf dem Wanderweg zwischen dem Sachsenring, dem Brenner Moor und der Asklepios-Klinik. Das ärgere ihn besonders, weil er gemeinsam mit anderen Anwohnern beim Ortstermin mit Bürgermeister Jörg Lembke vor einem Jahr auf den schlechten Zustand des Weges hingewiesen habe.

Der Verwaltungschef war vor gut einem Jahr – am 20. September 2018 – im Rahmen seiner Ortsteilbesuche im Bereich rund um den Sachsenring gemeinsam mit einer Reihe seiner Mitarbeiter unterwegs gewesen und hatte auch den damals bereits schwer beschädigten Weg in Augenschein genommen. „Passiert ist dann trotz der Zusage, sich kurzfristig darum zu kümmern, überhaupt nichts“, sagt Lehmann.

Es sei nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Sturz passieren werde. Das Problem ist an dieser Stelle mehrschichtig. Bei Regenfällen löst sich zum Teil Erdreich an an den Abhängen, die nicht wirklich gut gesichert wirken. Außerdem entstehen bei stärkeren Regengüssen durch Wassermassen schnell kleine Bäche und die wassergebundene Oberfläche löst sich zum Teil. Dadurch entstehen die kleineren und größeren Rillen, Löcher und Pfützen. Für Radfahrer und Fußgänger sind das zum Teil böse Bodenfallen.

Tatsächlich hatte Lembke damals vor Ort zugesagt, man werde mit dem Bauhof kurzfristig Abhilfe schaffen, als er die Wege besichtigt hatte. Da musste er nun nach der Kritik Lehmanns zurückrudern. „Es hat sich nicht so dargestellt, dass das schnell zu beheben ist. Man könnte es aufwendig asphaltieren oder auf andere Weise befestigen. Oder man könnte den Weg komplett sperren. Aber einfache Ausbesserungen reichen an dieser Stelle nicht. Beim nächsten stärkeren Regen wäre das Problem wieder da. Daher konnten wir noch keine schnelle Abhilfe schaffen“, so der Bürgermeister der Kreisstadt.