Bad Oldesloe : Gedenken zum Tag der Befreiung

Veranstaltung in der Kreisstadt vor dem Blauen Haus.

Walter Albrecht vom Bündnis gegen Rechts und der DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn gehörten zu den fünf Rednern, die gestern vor dem Blauen Haus auf der Hude zusammen mit rund 40 Teilnehmern einer Kundgebung der Befreiung Deutschlands von Krieg und Nationalsozialismus vor 75 Jahren gedachten und einen Kranz an der Hauswand anbrachten. „Die Folgen dieses Krieges reichen bis in die Gegenwart hinein“, so Jörg Lembke. „Es ist wichtig, dass wir antisemitischen Tendenzen mit aller Macht entgegentreten“, forderte Oldesloes Bürgermeister.