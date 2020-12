Kirchliches Wort : Gedanken zu Weihnachten von Pastor Steffen Paar

Gedanken rund um Nüsse, Jesus und das Leben von Pastor Steffen Paar (Sülfeld).

Avatar_shz von st

24. Dezember 2020, 13:07 Uhr

Sülfeld | Ein kirchliches Wort zur Weihnacht von Pastor Steffen Paar, Kirchengemeinde Sülfeld:

"Nüsse gehören zu Weihnachten. Ein Fan war ich als Kind nicht. Walnüsse gab es zuhauf, denn wir hatten einen großen Walnussbaum. Ich erinnere mich, die grünen Walnüsse durften nicht gepflückt werden. Man musste warten, bis sie herunterfielen. Geduld war angesagt. Der Kern lag aber auch dann nicht einfach da, sondern die Nuss musste geknackt werden. Ein ganz schöner Weg, bis man sie essen konnte. Nährstoffreich und mit gesunden Fetten.

Weihnachten ist auch so. Die Erinnerung, dass das große Ganze, das wir Gott nennen, kein Mann in irgendeinem fernen Himmel ist, sondern ein menschliches Angesicht hat: Jesus. Menschen erwarten mit ihm den Retter. Und was kommt? Ein kleines Kind. Ein Kind als Zeichen des Anfangs und des Wachsens. Es geht eben nicht um eigene Kraft und Verstehen. Es geht um ein sehendes Herz und Vertrauen. Du, ich, wir alle tragen dieses Kind in uns, tragen Gottes Angesicht und sind verbunden. Wir werden erinnert an ein Leben, das mehr ist als Selbstoptimierung und Schein, als Scheitern und Schaffen. Es geht um das Leben als göttliches Kind.

Das kann man nicht pflücken, sondern es kommt einem zu. Es braucht Geduld und Warten. Und es ist eine harte Nuss, eine Herausforderung, aber dann wie eine Nuss auch kraftvoll. Weihnachten: Eine Bewegung Gottes, die unsere Bewegung fordert. Fürchte dich nicht! Dir ist der Retter geboren. Und ich beiße in die leckeren Walnussplätzchen. Mmmh. Das Warten und das Knacken haben sich gelohnt.

Frohe Weihnachten wünscht Pastor Steffen Paar"