Geburtstag? Purer Stress!

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Dor keem vör een poor Dag mien Broder to mi un seggt: „Na, hest al een Idee för Modder to’n Geburtstag?“ Ick kiek em verdwarst an un dach – wat - al wedder? De harr doch erst Geburtstag. Is dat Johr al wedder vörbie?

Fragen kanns eer ja mol wat se sick wünschen deit. De Antwort kennst ick in vörut. „Ick bruck nix, ick häff allens un dat wat ick nich häff, dat koop ick mi.“ Na denn, dat is överall dat gliecke. Häst du eenmol een vernünftige Antwort kregen, op de Frag „wat wünscht du di denn“? Ick nich!

Nu sitt ick dor mit mien Talent. Mien Broder un mien Dochter harrn ok keen Idee. Gutschein för’n Baumarkt – kannst Oma nich schenken. Gutschein fö’n Friesör – denn häst weekenlang nix to lachen. Blomen hätt se genug. Klamotten is ok gefährlich. Se will sick een nien Stieltopf för de Köck köpen – toll! Een Geschenk is dat nich.

Dor mutt ick an fröher denken un wat een sick för’n Stress mit Geburtstag un Besöök maakt hätt! De puckelige Verwandschaft keem, allen vörut Oma un Opa. Schnell noch Rasen mein, Gorden sauber moken un överall noch mal mit’n Bessen lang. Koken backen oder schnell nah Schmidt un Kokenpacket köpen – kann sick een hüt nich mehr leisten!

Klock dree stunn Oma un Opa to’n Kaffee vör de Dör aber klock Fief geiht de Bus denn to’n Abendbrot mutt Opa to Huus sien. För Abends för de annern Gäst noch wat to’n eten maken. Purer Streß! An Enn häst du denn twee Blomenpött, dree Buddel Schnaps oder Socken as Geschenk kregen.

Nu ward Mudder 79 un allens is ruhiger worden. De Gorden is so as he is, statt Koken givt dat Erdbeern un an Abend kriggt jeder een Buddel Beer.

Een Idee för’n Geschenk häff ick jümmers noch nich …

Na denn, veel Spaß, Tschüß,

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 09.Jul.2017 | 11:10 Uhr