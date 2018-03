Gastspiel des Gospelchors Adendorf in Bargteheide

von Volker Stolten

23. März 2018, 10:28 Uhr

Der Gospelchor Adendorf unter der Leitung von Eggo Fuhrmann ist am kommenden Montag in Bargteheide zu Gast. Ab 20 Uhr findet das Konzert in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Kehrwieder 6, statt. Der Eintritt ist frei. Es werden jedoch Spenden zur Deckung der Kosten erbeten. Zum Programm gehören sowohl traditionelle als auch moderne Gospels sowie einige Eigenkompositionen des Chorleiters. Mit viel Esprit und großer Dynamik-Bandbreite zieht der Chor das Publikum immer wieder in seinen Bann. TV-Auftritte, Teilnahme an Gospel-Festivals usw. kann man sich schon jetzt „auf die Fahne“ schreiben. Gegründet wurde der Chor im Jahre 2014.