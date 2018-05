Grosshansdorf : Gasleitung angeschossen

Alarm bei Bauarbeiten für das Glasfasernetz am Wöhrendamm. Feuerwehr und Polizei sperren die Unglücksstelle ab.

von shz.de

15. Mai 2018, 13:09 Uhr

Beim Durchschießen einer Glasfaserleitung unter der Straße trafen die Bauarbeiter am Dienstagvormittag eine Gasleitung an der Kreuzung Wöhrendamm / Himmelshorst. Der Vorarbeiter hatte daraufhin sofort Polizei und Feuerwehr informiert.

Feuerwehrleute der Großhansdorfer Wehr rückten an, nahmen Messungen vor und stellten den Brandschutz sicher. Die Polizei sperrte die Zufahrt Wöhrendamm und Himmelshorst komplett ab.

Nur in Begleitung von Feuerwehrleuten oder Polizisten durften Anwohner danach an der Baustelle vorbei in ihre Häuser und Wohnungen gehen. Wie so oft waren manche Bürger dabei etwas „begriffsstutzig“. Erst als Feuerwehrleute sie höflich, aber bestimmt über mögliche Gefahren durch den Gasausbruch aufklärten, zeigten sie Verständnis.

In Zusammenarbeit mit dem Großhansdorfer Bauhof und dem Bauamt lokalisierte ein Störtrupp des Energieversorgers das Leck in der Leitung. Danach soll die Straße aufgebaggert und die defekte Leitung abgedichtet werden. Die Arbeiten dauerten mehrere Sunden lang an. Während der Reparatur konnten einige Anlieger nicht mit Gas versorgt werden.