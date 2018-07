Siek : Gaskocher brennt auf Hotelbalkon

Mit einem Schnellangriff verhinderte die Feuerwehr, dass es zu einem größeren Schaden kam.

von shz.de

16. Juli 2018, 12:06 Uhr

Eine brennende Gasflasche auf einem Balkon im dritten Stock eines Hotels an der Hauptstraße in Siek hat gestern Morgen einen Einsatz für drei Freiwillige Feuerwehren und den Rettungsdienst ausgelöst. Hotelbewohner hatten den Notruf gewählt, als ihnen ein brennender Gaskocher auf dem Balkon außer Kontrolle geriet. Als Feuerwehr und Rettungsdienst kurz nach den Alarm am Brandort eintrafen, hatten sich bereits alle Hotelgäste und Angestellten auf dem Parkplatz hinter dem Haus in Sicherheit gebracht. Im Schnellangriff löschten die Feuerwehrleute die brennende Gasflasche ab und brachten diese neben das Haus. Durch ihren schnellen Löscheinsatz verhinderten die Feuerwehrleute, dass der Brand neben Mobiliar auch die Dämmung des Hauses und den Dachüberstand erfassten.