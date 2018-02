Einsatz in Schönningstedt : Gasgeruch im Keller – mehrere Wehren rücken aus

Am Donnerstagabend wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Kreis Stormarn alarmiert.

von Peter Wüst

23. Februar 2018, 10:02 Uhr

Schönningstedt | Gasgeruch im Keller eines Reihenhauses am Hamelskamp in Schönningstedt im Kreis Stormarn hat am Donnerstagabend einen Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren, den Löschzug Gefahrgut Stormarn (LZG), den Rettungsdienst und die Polizei ausgelöst.

Hausbewohner hatten den Geruch festgestellt. Sie verließen das Haus und wählten den Notruf. Die eintreffenden Feuerwehrleute stellten zunächst die Gaszufuhr ab. Anschließend nahmen sie zusammen mit dem LZG Messungen innerhalb des Hauses vor, ein positives Ergebnis wurde nicht festgestellt. Die Einsatzleitung forderte einen Techniker des Energieversorgers für weitere Überprüfungen an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?