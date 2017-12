Bad Oldesloe : Gasalarm – Stichflamme nach Funkenflug

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Bei Arbeiten am Anschluss einer Gasleitung zu einem Einfamilienhaus am Goldberg in Bad Oldesloe gab es am Dienstagmorgen Funkenflug, der zu einer Stichflamme führte.

Techniker des Energieversorgers löschten die Flammen mit einem Pulverlöscher ab und kippten zunächst Erde auf die defekte Leitung. Gleichzeitig alarmierten sie die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen waren die Flammen bereits gelöscht. Unter Atemschutz überprüften die Rettungskräfte mit Messgeräten das Innere des Gebäudes und öffneten alle Fenster. Menschen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren: Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe, Rettungsdienst mit Notarzt und Kreisbrandmeister Gerd Riemann. Der ebenfalls alarmierte Löschzug Gefahrgut (LZG) wurde nicht an der Einsatzstelle benötigt und konnte umkehren.