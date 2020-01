Reinfeld : Gang zu den Stolpersteinen am Montag

Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

24. Januar 2020, 14:35 Uhr

Die Integrations- und Sozialarbeit Reinfeld-Nordstormarn und die Bürgerinitiative „Asyl in Reinfeld“ laden an diesem Montag, 27. Januar, um 14 Uhr, dazu ein, vom Gedenkstein vor der Matthias-Claudius-Kirche zu den Stolpersteinen in der Paul-von-Schoenaich-Straße und der Carl-Harz-Straße zu gehen, um dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zu gedenken, der zu einem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus geworden ist.

Im Jahr 2014 wurden auf Initiative von Kommunalpolitikern sowie Schülern und Lehrern der Immanuel-Kant-Schule unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit zwei Stolpersteine verlegt: Einer in der Carl-Harz-Straße 6 – für Carl Harz, Autor sozialkritischer Schriften, Immobilienmakler und Förderer von Stadtentwicklung, Bebauung und Tourismus in Reinfeld; ein weiterer Stolperstein für Richard Minkwitz in der Paul-von-Schoenaich-Straße 36, Arbeiter, KPD-Mitglied, Widerstandskämpfer und im Blauen Haus in Bad Oldesloe erschlagen.

Ebenfalls seit 2014 wird der Wanderweg am nahen Neuhöfer Teich als Richard-Minkwitz-Weg benannt. An den beiden Todestagen werden an den Stolpersteinen zum Gedenken Blumen niedergelegt.