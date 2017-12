Ahrensburg : „Galerie der Hände“ vollendet

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Mit dem letzten großen Mosaik ist die „Galerie der Hände“ im Fußgängertunnel Manhagener Allee nun komplett. Neu zu sehen ist ein Ausschnitt aus dem Werk „Proserpine“ von Dante Gabriel Rossetti. Das Mosaik wurde durch eine Sammelspende und eine Restfinanzierung der Stadt selbst erworben.

Die neu geschaffenen acht Mosaike, die insgesamt etwas über 20 000 Euro gekostet haben, konnten in den vergangenen beiden Jahren durch Spenden in Höhe von genau 18 181,28 Euro fertiggestellt werden. Unter den mehr als 40 Spendern sind drei Frauen, die je ein ganzes Mosaik gespendet haben.

Die Vollendung der Galerie im Fußgängertunnel, die einzigartig in Schleswig-Holstein wenn nicht gar in ganz Deutschland ist, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Eine Infotafel mit den Namen der Spenderinnen und Spendern und Informationen zum Gesamtwerk fehlt noch. Es soll, wiederum in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Heidi Laut-Sies, Anfang 2018 fertiggestellt werden. Informationen über die einzelnen Mosaike, die Geschichte des Kunstwerkes, die benannten Frauen aus Ahrensburg, die Künstler und die Spender finden Interessierte im Internet auf der Homepage: www.galerie-der-haende.de.