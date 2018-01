Unfall im Kreis Stormarn : Fußgängerin in Bad Oldesloe schwer verletzt

von shz.de

erstellt am 03.Jan.2018 | 12:35 Uhr

Bad Oldesloe | Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin in Bad Oldesloe schwer verletzt worden. Die 80-jährige Großhansdorferin wurde von einem Auto erfasst, stürzte zu Boden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.35 Uhr wollte ein 58-Jähriger Mann aus Westerau mit seinem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring links in die Segeberger Straße abbiegen. Der Fahrer übersah die Passantin, die gerade die Straße an der Fußgängerampel überquerte. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

