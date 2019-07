Fußballgeschichte geschrieben

Der Historiker Christian Jessen hat zum 100-jährigen Bestehen des VfB Lübeck ein Stück der Stadtgeschichte komplettiert

von shz.de

19. Juli 2019, 15:45 Uhr

Lübeck | Tatsächlich: Es gibt noch Anekdoten aus der Geschichte des VfB Lübeck, die Christian Jessen nicht kennt. Allerdings: Man muss nach denen lange suchen. Jessen, studierter Historiker, seit 2001 Redaktionsleiter des seit 2006 im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) erscheinenden „Nord Sport“ und seit früher Jugend Begleiter des Lübecker Klubs, hat sich jahrelang durch dessen verzweigte Geschichte gegraben und ein Buch geschrieben, das nun zum 100. Vereinsjubiläum erschienen ist – „VfB Lübeck. Ein Jahrhundert Fußballgeschichte in der Hansestadt“, ein pralles Werk, dessen Präsentation jetzt auf der Lohmühle gefeiert wurde.

Christian Jessen hält das Ergebnis seiner Arbeit in Händen. Es ist groß, schwer, glänzt in den Vereinsfarben Grün und Weiß und riecht druckfrisch. VfB-Vereinsvorstand Florian Möller hat ihm das Exemplar lachend mit einem „Das kennst du ja bisher nur vom Computer“ in die Hände gedrückt. 19 Jahre ist die Idee zu diesem Buch alt und entstanden ausgerechnet bei der Arbeit am Jubiläumsbuch für Holstein Kiel – aber alles andere als ein Folge- oder gar Nebenprodukt.

Der Lübecker Jessen war zehn, als er zum ersten Mal auf die Lohmühle pilgerte zur Begegnung VfB gegen Leicester City , und natürlich hat er auch selbst Fußball gespielt. Es wurde eine lebensbegleitende Leidenschaft, die hielt, auch als er in Kiel ein Geschichtsstudium begann, denn der Student jobbte in freier Mitarbeit als Sportjournalist. „Und dann bin ich beim Sport hängengeblieben“, sagt er.

„Die ultimative VfB-Bibel“ nennt der Verlag „Die Werkstatt“ sein Buch. Bescheidenheit klingt anders, wäre angesichts des Ergebnisses allerdings auch fehl am Platz. Dass das Buch „nur“ 368 große Seite dick ist, liegt einzig an der kleinen Schriftgröße und allein die annähernd 1000 Kurzporträts von Spielern, Trainern, Funktionären, die alphabetisch von Abou Rashed, Abdullah und Zurhausen, Hugo im einem „Personenlexikon“ angeordnet sind, hätten ein eigenes Buch mehr als anständig gefüllt. Akribie geht da mit der Lust an der Suche nach Tatsächlichem und Unentdecktem einher.

Aber die Episode, die Torwartlegende Manni Bomke an diesem Abend erzählt, die kannte auch Jessen nicht: Dass man ihn bei Werder Bremen nämlich mit Bier und Weinbrand zur Unterzeichnung eines Amateurvertrags - vergeblich - gefügig machen wollte. „Die wussten nicht, dass ich gelernter Maurer

bin …“, erklärt Bomke in das anschwellende Gelächter hinein, in das auch Jessen einfällt. Jessen, Jahrgang 1976, fühlt sich wohl in der Runde der Lübecker Fußballgranden. Mit Manfred Bomke sind der Ehrenspielführer des Vereins, Jürgen „Streichholz“ Brinkmann, Rolf Oberbeck, der „fast alles beim VfB“ war, und der ehemalige Trainer und Betreuer Klaus Borchert zur Buchpräsentation erschienen. Ihre Erzählungen gehören zur VfB-Geschichte, wie die der Gründung, der sportlichen Erfolge und Misserfolge, der wirtschaftlichen Krisen und der Spielstätten. Wie sie da versammelt sind, muss nur ein „4:2“ (gegen Hannover 96), ein „3:1“ (gegen den HSV) oder ein „8:3“ (gegen Werder) in die Runde geworfen werden und man ist mitten in der Saison 1957/58, die dennoch in Altona in der Adolf-Jäger-Kampfbahn mit dem Oberliga-Abstieg endete.

Was für den Autor Jessen die Highlights der Arbeit gewesen seien, will der NDR-Reporter Phillip Kamke wissen, den man für die Moderation des Abends in die Lounge der Neuen Tribüne geholt hat. Das, so der Historiker Jessen, seien die historischen Themen gewesen mit Fragen: „Wie war das mit dem Fußball vor 100 Jahren? Welche Bedeutung hatte er für die jungen Mitglieder in der gerade rechtlich gleichgestellten Arbeiterklasse in der jungen Republik?

Jessen hat Quellenstudium betrieben, alte Chroniken, Fotos und vor allem Zeitungen durchsucht, denn Zeitungen, sagt er, gab es immer in den 100 Jahren. Und so hat seine penible Suche dem Verein auch ein korrigiertes Gründungsdatum beschert. Nicht der 1. April, an dem lange Zeit der Geburtstag gefeiert wurde, sondern vermutlich der 28. August 1919 war es, an dem eine Handvoll wilder Straßenfußballer einen Verein aus der Taufe hoben – den Ballspielverein Vorwärts – auf den der VfB Lübeck sich historisch beruffen kann. Ungewöhnlich sei das nicht, sagt Jessen. Gründungsversammlung, Eintrag in ein Vereinsregister? „Die Jungs sind nicht auf den Gedanken gekommen“, sagt Jessen, der in Registern, Zeitungsarchiven sowie in der Bibliothek der Leuphana-Uni in Lüneburg recherchierte – und mit seinen Forschungsergebnissen ein Stück Lübecker Stadtgeschichte komplettierte.

Dass zu der Stadtgeschichte der VfB unbedingt gehört, unterstreicht auch Bürgermeister Jan Lindenau, der ebenfalls zum Gratulieren gekommen ist und von seinem ersten Kontakt mit der Lohmühle berichtet, der sich 1996 im Zuge seiner frühen politischen Aktivitäten ergeben hatte: „1996“ und „A-Block“ sind Stichworte, die die Besucher sofort zum Lachen bringen. Lindenau, ein Judoka, war 16 und der Block A berüchtigt. Auch den Chronisten Jessen amüsiert die Vorstellung. Kann sein, dass diese Anekdote sich mit Manni Bomkes Bier- und Weinbrand-Geschichte in einer weiteren Auflage wiederfindet – zusammen mit dem Bericht von einem Aufstieg in die dritte Liga, den alle in der Hansestadt so sehr erhoffen ...







>Buchtip: Christian Jessen: „VfB Lübeck. Ein Jahrhundert Fußballgeschichte in der Hansestadt“, erschienen im Verlag „Die Werkstatt GmbH“. 21 mal 29,7 cm, 368 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 34,90 Euro. ISBN 978-3-7307-0460-8. Erhältlich ist das Buch u. a. im Webshop www.vfb-luebeck-shop.de