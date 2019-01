Ahrensburg : Funklöcher sollen geschlossen werden

Bis Ende 2020 neue Sendemasten in Großensee, Reinbek, Glinde, Ahrensburg und Barsbüttel.

von shz.de

31. Januar 2019, 15:54 Uhr

Strom- und Wasseranschlüsse sind für die Menschen in Deutschland inzwischen ein infrastrukturelles Grundrecht. Ähnliches fordern Bürger und manche Politiker auch für ein schnelles Internet und ein sicheres Mobilfunknetz. Doch während ersteres für die meisten Deutschen noch weit entfernte Zukunftsmusik ist, weist auch letzteres immer noch Lücken auf. „Obwohl es faktisch besser geworden ist, bleiben trotzdem Funklöcher“, berichtet Norbert Brackmann, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn Süd. „Manche Kollegen vermeiden es deshalb konsequent, bei Autofahrten durch Schleswig-Holstein längere Handygespräche zu führen“, erzählt Brackmann, man flöge hier einfach zu häufig aus der Leitung.

Und dass, obwohl der Bund bei der Vergabe der 4G-Frequenzen (LTE) im Juni 2015 den drei deutschen Netzbetreibern Telekom, Vodafon und Telefonica/O2 eine verpflichtende Versorgungsaufgabe gegeben hat: Bis Ende 2019 muss eine 4G-Abdeckung von 98 Prozent der Haushalte erreicht sein. Die Netzbetreiber waren hinsichtlich dieses Zieles offenbar optimistisch. Beim Mobilfunk-Gipfel im Juli 2018 sagten sie eine freiwillige Abdeckung von 99 Prozent bis Ende 2020 zu.

Um dieses selbstgesteckte Ziel zu erreichen, plant die Deutsche Telekom in den nächsten beiden Jahren in Schleswig-Holstein rund 100 neue Mobilfunk-Standorte aufzubauen. Einer davon soll in Großensee entstehen und dafür sorgen, dass vor allem im ländlichen Bereich viele Funklöcher geschlossen werden. Besser steht – nach eigenen Angaben – Vodafon da, die in Stormarn Süd bereits jetzt eine 4G-Versorgung von über 98,8 Prozent erreicht haben will. Deshalb plant Vodafon, lediglich einen neuen Standort aufbauen und vier bereits bestehende erweitern zu wollen.

Im Vergleich dazu hat Telefonica/O2 offenbar erheblichen Nachholbedarf. Bis Ende 2020 plant das Unternehmen in Reinbek, Glinde, Barsbüttel, Ahrensburg und Oststeinbek neue Mobilfunkstandorte aufzubauen, um Defizit vor allem im ländlichen Bereich zu beheben.

Wenig Chancen auf eine flächendeckende Versorgung räumt Brackmann hingegen dem neuen Echtzeitmobilfunk 5G ein, das beispielsweise Voraussetzung für automatisches Fahren ist. Obwohl einige seiner Kollegen fordern, dass es in Deutschland „bis zur letzten Milchkanne“ verfügbar sein muss, hält Brackmann das für wenig realistisch. Allein die technischen Voraussetzungen sprächen dagegen: Dafür müssten im Abstand von 1000 Metern Masten ausgestellt werden, die auch noch mit Glasfaserkabel miteinander verbunden sein müssten. Man stelle sich das einmal vor, wie für die Umsetzung ganze Wälder umgepflügt werden müssten. Das kann man gar nicht umsetzen.“