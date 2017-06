Funkelstunden in Stormarn

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Maler der Romantik hätten wohl ihre wahre Freude an Stormarns Natur gehabt – wenn die Sonne über den Gewässern des Kreises untergeht und ihre Strahlen sich tausendfach an der Oberfläche brechen. Wenn der Himmel in Orange- und Lilatöne getaucht ist, sieht es tatsächlich ein wenig so aus, als hätten Caspar David Friedrich oder William Turner ihre Pinsel über den Horizont streifen lassen. Und weil dieser Anblick eben recht einprägend und eindrucksvoll sein kann, hat das Tourismusmanagement Stormarn nun einen Namen dafür erfunden: „Die Funkelstunde“.

Gemeinsam mit den Kollegen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg haben die Profi-Touristiker des Kreises daher nun zur romantisch-kitschigen Großoffensive geblasen. Oft wird ja nach den berühmten „Leuchttürmen“ gesucht, die eine Region besonders machen, die sie von anderen abhebt und gerade auch daher überregional für Aufmerksamkeit bei Touristen sorgt. Stormarn hat ein paar schöne, historische Gebäude, in Bad Oldesloe eine pittoreske Mini-Altstadt und einige herausstechende Veranstaltungen sowie aktiv belebte Kulturzentren. Eines der zusätzlichen Leuchtturm-Aushängeschilder sollen nun die besagten „Funkelstunden“ werden.

„In Stormarn und im Herzogtum Lauenburg geht die Sonne am schönsten unter“, ist sich Rabea Stahl vom Tourismusmanagement Stormarn sicher. Der Grund dafür sei die Kombi aus Wäldern, Naherholungsgebieten, schönen Blicken auf den Horizont und das bei einer gleichzeitig hohen Anzahl an Gewässern, die in den Abendstunden in insgesamt 40 Seen „ein Feuerwerk an Farben auslösen“. Als sich die Marketingexperten einig waren, dass sie mit diesem Naturschauspiel ein neues Alleinstellungs-merkmal gefunden hatten, setzten sie sich mit der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH sowie mit den Städten Ratzeburg, Lauenburg und Geesthacht sowie Vertretern des Naturparks Lauenburgische Seen zusammen,um eine gemeinsame Kampagne auf den Weg zu bringen.

„Wir haben festgestellt, dass die Menschen besonders auf Sonnenuntergangsfotos ansprechen, wenn wir sie in den sozialen Medien oder auf anderen Wegen öffentlich gemacht haben“, erklärt dazu die Projektleiterin Carina Jahnke.

Den Kritikpunkt, dass Sonnenuntergänge nun vielleicht nicht unbedingt eine Stormarner Besonderheit sind, entkräftet sie eilig: „Wir machen aber etwas draus. Aus der Grundidee haben sich ja Netzwerke, Gespräche und neue Projekte ergeben“, berichtet sie. „Es gibt bestimmt viele Fotos von Sonnenuntergängen in Stormarn, aber die liegen auf Festplatten oder im Handyspeicher. Da sind sie versteckt “, ergänzt Rabea Stahl. In den sozialen Medien sollen sie nun bald per „#funkelstunde“ verlinkt werden.

„Die Städte und Gemeinden sind sofort sehr positiv auf das Thema angesprungen“, berichtet sie weiter. Orte, an denen es besonders schöne Sonnenuntergänge gibt, heißen nun „Funkelplätze“. Diese gibt es zum Beispiel an der „Grünen Brücke“ in Bad Oldesloe, am Großensee, am Lütjensee, an der Wassermühle Trittau, am Schloss Ahrensburg, am Reinfelder Herrenteich und am Schloss Reinbek. „Das muss auch nicht immer im Sommer sein. Unser Herrenteich ist auch im Winter, wenn er gefroren ist, mit etwas Schnee darauf, ein echtes Erlebnis“, erklärt Britta Lammert von der Stadt Reinfeld. „Die grüne Brücke ist ein wunderbarer Eingang zu einer Wanderung im Brenner Moor“, wirbt Agnes Heesch für einen Besuch in der Kreisstadt.

„Im Sommer kann es überall schön sein, aber wir haben auch einen besonderen Reiz im Indian Summer hier am Lütjensee“, berichtet Gerhard Retter, Inhaber der „Fischerklause“ am Lütjensee, die einer der „Funkelpartner“ ist. An diesen speziellen Orten, die als Kooperationspartner dienen, gibt es zum Beispiel einen Funkel-Cocktail, eine Funkelstunden-Weinverkostung, Funkelmenüs oder ähnliches. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einen guten Blick auf das Wasser haben, wenn die Sonne untergeht „Das kann und soll alles noch wachsen“, so Stahl. „Wir sind offen für weitere Funkelorte und Funkelpartner“, fügt Jahnke an.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 13.Jun.2017 | 17:18 Uhr