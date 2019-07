Bad Oldesloe : Funino: Die verspätete Revolution

Der Deutsche Fußball-Bund will zukünftig bei den Kleinsten auf Torhüter verzichten und Drei gegen Drei spielen lassen.

von Sascha Sievers

26. Juli 2019, 17:06 Uhr

Bad Oldesloe | Sonntagmorgen auf einem Fußballplatz im Kreis Stormarn. Im Tor steht der kleine Nick und sieht ein bisschen verloren aus. Selbst die Eckfahne ist größer als der Steppke, der es gerade einmal auf eine Körpergröße von 1,24 Meter bringt. Das Trikot von Bayern-Keeper Manuel Neuer ist ihm zwei Nummern zu groß und auch das Tor, in dem er steht, wirkt überdimensioniert. Fünf mal zwei Meter ist das Standardmaß eines Jugendtores. Viel Fläche, die der Siebenjährige zu verteidigen hat. Selbst wenn er entschlossen nach dem Ball hechtet und sich mächtig streckt – oftmals ist er machtlos. Bald aber wird er weder hechten noch springen müssen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Torhüter abschaffen – zumindest bei den Jüngsten.

„Wir werden jeden Stein umdrehen“, hatte der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland versprochen und Veränderungen angekündigt. Eine betrifft nun die Ausbildung der Kleinsten. Die Revolution im deutschen Kinderfußball heißt: Funino. Der Begriff setzt sich aus zwei Teilen zusammen, aus Fun (englisch für Spaß) und Nino (spanisch für Kind). Neu ist diese Form des Minifußballs allerdings nicht. Der ehemalige Trainer der deutschen und spanischen Hockeynationalmannschaft Horst Wein hat sie vor mehr als 30 Jahren entwickelt. In Clubs wie dem FC Barcelona wird seit mehr als zwei Jahrzehnten Funino gespielt.

Statt auf zwei Jugendtore sollen die G- und F-Junioren auch in Deutschland auf vier Minitore spielen, jede Mannschaft greift auf zwei an und verteidigt zwei. Torhüter wie Nick sind überflüssig. Und auf dem kleineren Feld spielen die Sechs- bis Achtjährigen nicht mehr Sieben gegen Sieben oder Fünf gegen Fünf, sondern Drei gegen Drei.

"Viel hilft viel"

Ziel ist zwar auch beim Funino der Torerfolg. Doch viel mehr geht es darum, dass alle Spieler durch möglichst viele Wiederholungen aller Elemente des Spiels den maximalen Lerneffekt erzielen. Mehr Ballaktionen, mehr Pässe, mehr Torschüsse, mehr Zweikämpfe; „Übung macht den Meister“ und „viel hilft viel“. Deshalb ist das Spielfeld mit einer Länge von 32 Metern und einer Breite von 25 Metern kleiner. Gewöhnliche Spielfelder in den unteren Altersklassen sind zwischen 40 bis 55 Meter lang und 30 bis 40 Meter breit. Meist wird quer in einer Spielfeldhälfte gekickt.

Mittendrin und doch allein

In der Mitte eines solchen Spielfeldes steht der kleine Linus. Der Achtjährige wirkt ein bisschen fehl am Platz. Seine talentierteren Teamkameraden beziehen ihn kaum mit ein. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt Linus endlich an den Ball. Eher zufällig. Sein Versuch, zum Mitspieler zu passen, misslingt gründlich. Der Ball landet beim Gegner. Auf das nächste Zuspiel muss Linus eine weitere gefühlte Ewigkeit warten. Seine Teamkollegen entscheiden sich eher zu einem Dribbling oder passen zu einem anderen Mitspieler.

Beim Funino kann in einem Dreierteam niemand übergangen werden oder sich verstecken. Auch die Schwächeren werden gefordert und gefördert. Und weil alle drei Spieler gemeinsam angreifen und auch gemeinsam verteidigen, ist es ausgeschlossen, dass Spezialisten für nur einen Mannschaftsteil entwickelt werden. Später sind die Spieler auf (fast) allen Positionen einsetzbar.

Auf der Ersatzbank sitzt mittlerweile Linus. Nach einer weiteren missglückten Aktion hat sein Trainer ihn ausgewechselt. Der Sieg ist in Gefahr. Traurig guckt Linus für die restliche Spielzeit von draußen zu.

Pädagogisch wertvoll

Pädagogisch wertvoll ist es beim Funino ausgeschlossen, dass ein Spieler auf der Bank versauert. Eine Mannschaft besteht aus lediglich vier Spielern. Nach jedem Torerfolg müssen beide Mannschaften wechseln – dies geschieht als Rotation. Und es fallen viele Treffer, deutlich mehr als beim gewöhnlichen Fußball. Der Angriff auf zwei Ziele erweitert das Blickfeld der Kinder, die Wahrnehmungsfähigkeit verbessert sich. Ganz beiläufig wird das taktische Verhalten in der Offensive, die Seitenverlagerung, dabei geschult. Die verteidigende Mannschaft erlernt zudem früh die Basis der Raumdeckung, das Verschieben zur ballnahen Seite. Frühzeitig werden also neben Kreativität und Spielverständnis auch taktische Grundelemente geschult.

Als der Abpfiff ertönt, hat Nick fast vergessen, dass er den Ball einige Mal aus dem Netz holen musste. Zur Pause hat sein Trainer den Torhüter gewechselt. Nick durfte in der zweiten Halbzeit endlich auf seiner Lieblingsposition als Stürmer ran. Linus ist immer noch geknickt. Er durfte nur ein paar Minuten spielen. Er hat kaum den Ball bekommen und ein Tor hat er ohnehin noch nie geschossen. Seinem Vater sagt er später, dass ihm Fußball keinen Spaß macht und er etwas anderes machen will.

Frustvermeidung

Beim Funino sind derweil Erfolgserlebnisse garantiert – für den Einzelnen und das Team. Das Selbstvertrauen der Kinder wird gestärkt, der Spaß am Fußball geht nicht so schnell verloren. Denn beim Funino spielen die Kleinsten nicht mehr das Spiel der Großen, sondern ein für ihr Alter angemessenes, eigenes Spiel. Erfinder Horst Wein hat es einst so beschrieben.

Der deutsche Fußball soll so zurück zur Weltspitze finden – und ganz nebenbei sich Nick und Linus am Sonntagmorgen nicht mehr so verloren vorkommen.

Funino – das Wichtigste im Überblick

Funino wird auf einem ca. 30x25 Meter großen Feld auf vier Minitore gespielt. Jeweils zwei Tore stehen im Abstand von zwölf bis 14 Metern auf den Grundlinien. Treffer dürfen nur innerhalb der Sechs-Meter-Torschusszone erzielt werden.

Es wird ohne Torwart, Schiedsrichter, Abseits, Eckstoß und Elfmeter gespielt. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, drei auf dem Feld sowie einem Ersatzspieler. Nach jedem Tor wird ein rotierender Wechsel vollzogen. Statt Ecke oder Einwurf im Strafraum erfolgt ein Eindribbeln drei Meter vor der Torschusslinie. Strafangriff bei Foul im Strafraum, dabei startet ein Angreifer mit Ball von der Mittellinie, ein Verteidiger von der Torlinie. Bestehen mehr als drei Tore Differenz, kann die zurückliegende Mannschaft vorübergehend in Überzahl spielen.

Ziel ist die Verbesserung der Spielintelligenz, also der Wahrnehmung, Antizipation, Kreativität sowie der Analyse von Spielsituationen.

Die Spieler lernen schneller, weil Spielsituationen regelmäßig wiederkehren und alle Spieler am Geschehen beteiligt sind.

Gespielt wird im Turniermodus auf mehreren Feldern gleichzeitig. Der Sieger eines Spiels steigt auf, der Verlierer steigt ab, sodass die Teams stets auf etwa gleichstarke Gegner treffen.