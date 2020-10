3. Liga : Für VfB-Coach Rolf Landerl sind harte Entscheidungen Teil des Geschäfts

VfB Lübecks Trainer Rolf Landerl macht Last-Minute-Neuzugängen Hoffnung, gegen 1860 im Aufgebot zu sein.

von Sascha Sievers

08. Oktober 2020, 17:11 Uhr

Lübeck | Wenn Rolf Landerl am Freitag um 10 Uhr die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck zum Abschlusstraining an der Lohmühle begrüßt, wird feststehen, wer von den Grün-Weißen mit dabei ist beim Auswärtsspiel am Sonnabend (14 Uhr) gegen den noch unbesiegten TSV 1860 München. Der Österreicher hat eine Woche lang Trainingseindrücke gesammelt, den Gegner analysiert, an der Taktik gefeilt und sich einen Matchplan zurecht gelegt. Wer in der Startelf stehen wird, ist zu erahnen, wenn der Österreicher unter Ausschluss der Öffentlichkeit Standardsituationen üben lässt. Doch erst nach der Einheit folgt die Bekanntgabe des Spieltagskaders – und damit auch der unangenehme Teil seiner Aufgabe.

Hobsch mit professioneller Reaktion

Der 44-Jährige wird auch dann wieder für lange Gesichter bei einigen seiner Schützlinge sorgen: Er wird Spielern sagen müssen, dass sie nicht dabei sind. Wie zuletzt Patrick Hobsch, für den am vergangenen Sonnabend gegen den MSV Duisburg (1:1) kein Platz im 18er-Kader war. „Natürlich war er enttäuscht, hat aber professionell reagiert und im Training die richtige Antwort darauf gegeben“, erklärte Landerl am Donnerstagmittag im Rahmen der Pressekonferenz.

28 Spieler umfasst mittlerweile das Aufgebot des Aufsteigers – sind alle fit, werden zehn Profis am Spieltag auf die Tribüne müssen. „Das sind harte Entscheidungen, ist aber Teil des Geschäfts“, sagte Landerl, der je nach Gefühl und Situation den Nicht-Nominierten in einem persönlichen Gespräch seine Beweggründe erläutert.

VfB-Trainer zeigt sich empathisch

„Ich kann mich natürlich in die Spieler hinein versetzen und weiß, dass sie solche Entscheidungen als persönliche Niederlage werten“, sagte Landerl, betonte aber auch: „Mit einigen Burschen arbeite ich schon länger zusammen und habe tolle Erfolge mit ihnen gefeiert. Aber danach kann ich nicht aufstellen. Es geht immer darum, wie ich glaube, dass wir am Spieltag am ehesten zum Erfolg kommen können.“ Auf keinen Fall mache er es sich leicht. „In den Schlaf aber nehme ich das nicht mit.“

Der VfB-Coach hatte mehrfach erklärt, dass es Härtefälle geben wird. Auch an diesem Freitag könnte es Spieler erwischen, die nicht damit rechnen – wie zuletzt der zweitbeste VfB-Torschützen der Vorsaison, Patrick Hobsch.

Zehir ist in München wohl dabei

Sicher dabei sein dürfte Ersin Zehir, den der VfB am vergangenen Sonnabend von Zweitligist FC St. Pauli ausgeliehen hat. „Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können, dass wir gut spielen und die Klasse halten“, sagte Zehir, der als B-Jugendlicher vom VfB ins Nachwuchsleistungszentrum der Hamburger gewechselt war und nun mindestens für eine Saison in seine Heimatstadt zurück gekehrt ist. Zehir macht kein großes Aufsehen, er wolle keine Extrawurst, trotz der gesammelten Zweitligaerfahrung, die er mit nach Lübeck gebracht hat: „Ich will mit Leistung überzeugen.“ Was für den Mittelfeldspieler spricht: Er ist 22 Jahre alt und hilft dem VfB, die U23-Regel des DFB zu erfüllen.

Landerl lobte Leihspieler als echte Verstärkungen

Das trifft auf Last-Minute-Neuzugang Pascal Steinwender nicht zu. Der Offensivspieler mit dem Turboantritt, der am Montag als Reaktion auf den Ausfall von Elsamed Ramaj von Zweitligist SC Paderborn ausgeliehen wurde, ist 24 Jahre alt und erst am Mittwoch ins VfB-Training eingestiegen. Die späte Verpflichtung des Duos ist für Landerl kein Grund, es in München außen vor zu lassen. „Beide stehen voll im Saft und sind absolute Verstärkungen - sie machen uns besser“, sagte der VfB-Coach und machte damit beiden Hoffnung, heute um 17.45 Uhr mit in den Flieger nach München steigen zu dürfen.

Infos zum Spiel

Anstoß: Sonnabend, 14 Uhr, Stadion an der Grünwalder Straße, München. – Zugelassene Zuschauer: 1500. – Es fehlen: Feka (Trainingsrückstand), Hertner (Bänderriss), Lippert (Nierenstein-Op), Ramaj (Schlüsselbeinbruch), Rüdiger (Muskelbündelriss), Shalom (Meniskusriss). – Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Malone, Grupe, Rieble – Riedel, Mende, Thiel – Deichmann, Boland – Hobsch, Röser.