Olof-Palme-Friedenspreis 2020 : Für sozialen Ausgleich: SPD sucht Vorschläge für die Nominierung

Für ihr Engagement für Frieden und sozialen Ausgleich können Einzelpersonen, Vereine oder Verbände nominiert werden.

12. Dezember 2019, 14:08 Uhr

Bad Oldesloe | In Kooperation mit der Walter-Jacobsen-Gesellschaft ruft die SPD Stormarn dazu auf, Einzelpersonen, Vereine oder Verbände aus Stormarn vorzuschlagen für den „Olof-Palme-Friedenspreis 2020 – Engagement für Frieden und sozialen Ausgleich“.

Der Preis soll am Freitag, den 28. Februar, im Schloss Reinbek verliehen werden.

„Die SPD Stormarn vergibt den Olof-Palme-Friedenspreis seit 32 Jahren an Vereine, Verbände und Menschen aus Stormarn, die sich besonders im Sinne Palmes für ein friedliches Miteinander, internationale Verständigung und ein menschenwürdiges Dasein für alle engagieren“ erläutert SPD-Kreisvorsitzender Tobias von Pein und bittet um Einreichung von Vorschlägen.

Vorschläge bis 3. Januar einreichen

Den Preis hat im letzten Jahr der Verein „Volkstrauergruppe Bargteheide“ erhalten. Bis Freitag, 3. Januar, nimmt Joerg Schimeck-Brede in der Geschäftsstelle der SPD Stormarn in Bad Oldesloe, Lübecker Straße 35, Vorschläge in schriftlicher Form entgegen, gern auch per Mail unter KV-Stormarn@spd.de.

Benötigt werden Kontaktdaten der Nominierten und der Nominierenden sowie Hintergrundinformationen zum nominierten Projekt inklusive Material (Presseinfos etc.).

Preisträger erhält 2000 Euro

Ein siebenköpfiges Kuratorium unter dem Vorsitz von Birgit Kassovic, wählt aus den Vorschlägen den oder die Preisträger aus, der mit 2000 Euro dotiert ist. In den vergangenen Jahren wurden über 200 Gruppen und Personen nominiert und der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt, deren ehrenamtliche Tätigkeit sonst kaum Erwähnung gefunden hätte, kaum bekannt geworden wäre.

In einer Zeit, in der das Abgrenzen zu und zugleich das Fehlen von Respekt gegenüber anderen, das Verbreiten von Falschinformationen und Halb- bis Unwahrheiten und der Verzicht auf sachlich fundierte Fakten wieder Raum greifen und Konflikte in der Welt wieder mehr werden, ist es besonders wichtig, den aktiven Einsatz für ein friedliches Miteinander, hervorzuheben, zu ehren und fördern. Tobias von Pein, SPD-Kreisvorsitzender

Mehr Informationen gibt es unter: www.spd-stormarn.de