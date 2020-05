Bad Oldesloe : Für sie dreht sich alles um den Film

Die beiden Oldesloer Studenten Johannes Jensen und Felix Schutt sind begeisterte Filmemacher – auch für einen guten Zweck

Bad Oldesloe | Das Filmen ist seine große Leidenschaft. Schon als Kind hat sich Johannes Jensen für Fantasiefilme begeistert. Bereits in der Grundschule fing er an, kleine Filmchen mit seinen Freunden zu drehen. Auch Felix Schutt interessiert sich fürs Filmen, seit er denken kann. Die beiden Oldesloer lernten sich in der Oberstufe der Ida-Ehre-Schule kennen – natürlich bei einem schulischen Filmprojekt – und schnell war klar, dass sie die Filmleidenschaft teilen und sich bei der Arbeit gut ergänzen. Schließlich trafen sie sich in der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften wieder, wo sie jetzt im 2. Semester Medientechnik studieren. Hier dreht sich alles um Licht, Ton und Videotechnik, und zwar mit Fokus auf den Anwendungsbereich, wie technische Planung und Beratung von Produktionen im audiovisuellen Bereich oder die Planung, Installation und Ausstattung medientechnischer Anlagen. Und hier sind die beiden jungen Oldesloer ganz in ihrem Element. Natürlich hat sich der Beruf des Filmschaffenden mit der Zeit komplett verändert. „Wir müssen uns neben Kamera- und Tontechnik auch intensiv mit der digitalen Welt befassen. Sich online auszukennen, Trends zu analysieren und sich weltweit mit Menschen zu verbinden, ist zu einem wichtigen Element unserer Branche geworden“, sagt Johannes Jensen. Da ist es von Vorteil, dass die jungen Studenten das technische Equipment der Uni auch privat benutzen dürfen. „Eine richtig gute Filmkamera kostet rund 40.000 Euro“, betont Johannes. Aber natürlich haben sie sich längst eine eigene und nicht ganz so kostspielige Filmausrüstung zugelegt. Auch eine Drohne gehört inzwischen dazu.

„Das Grundprinzip des Films, eine ganz neue Welt zu erschaffen und dem Zuschauer eine spannende Geschichte zu erzählen, faszinierte uns schon immer“, sagt Johannes Jensen. „Aber ohne unser Team aus guten Freunden, die ihre Wochenenden opfern, um mit uns zu filmen, hätte es viele Projekte so nicht gegeben“, gesteht Felix Schutt.

„Es macht uns einfach unheimlich viel Spaß und deshalb sind wir vollkommen überzeugt davon, dass wir später auch beruflich in dieser Branche tätig sein möchten“, betont der 21-Jährige. Im Frühjahr 2019 gründeten die beiden Filmenthusiasten das Projekt „Freshmen Films“, um sich das Handwerk der Filmproduktion auch mehr und mehr professionell anzueignen. Dazu gehört das Finden einer Idee, die effiziente Planung, die Produktion, Nachbearbeitung und Veröffentlichung eines Films. „Die naheliegendste Plattform für unsere Filme ist Youtube. Hier veröffentlichen wir nahezu jedes neue Projekt und ermöglichen jedem den einfachen Zugriff auf unsere Filme. Natürlich sind wir auch auf Facebook und Instagram aktiv, wo wir regelmäßig Einblicke in unsere Projekte oder den Unialltag geben“, so Johannes.

Ein wichtiger Punkt ist für die beiden Filmemacher, auch Formate mit regionalen Inhalten und lokalem Bezug zu produzieren. „Unsere Heimatstadt Bad Oldesloe und ihre Menschen begeistern uns. Wir wollen von dem Leben hier in bewegten Bildern berichten“, erläutert Felix Schutt.Einen idealen Anlass bot beiden die „Fridays-For-Future“-Bewegung, die auch vor Ort von Oldesloer Schülern repräsentiert wird. „Wir haben ein Klassenzimmer der Stadtschule in ein provisorisches Tonstudio verwandelt, um den Chorgesang für unsere Fridays-For-Future-Reportage aufzunehmen. Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, erzählt Johannes Jensen, der sich auch privat für die Bewegung engagiert.

Aktuell unterstützen sie ehrenamtlich die Öffentlichkeitsarbeit des Stormarner Hospizes „Lebensweg“ in der Kreisstadt, indem sie bereits Videos über die Einrichtung produzierten. Dazu wird auch bald ein virtuell geführter Rundgang durch das Hospiz auf dessen Internetseite erscheinen. Jüngstes Projekt ist ein vierminütiger Kurzfilm als Beitrag für den Wettbewerb „Nur 48 Stunden“ des Landesverbandes Jugend & Film. Das war in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung, denn die Dreharbeiten sollten zügig erfolgen, auf aufwendige Ausleuchtung und Maske, Kamerafahrten sowie eine umfangreiche Ausstattung musste verzichtet werden. Aber immerhin stehen sie in der engeren Auswahl von landesweit 46 eingereichten Filmen.

Im Vordergrund steht für die beiden jungen Oldesloer jedoch immer, spannende Inhalte zu produzieren, Menschen zu unterhalten und dabei noch viel zu lernen. Dabei unterstützen sie auch gerne alle Menschen, die Inhalte online zeigen möchten sowie schöne Fotos oder einen Film von einem Event benötigen.

Für unsere Reportagen und Kurzfilmproduktionen brauchen wir immer wieder viel Unterstützung“, sagt Jensen. Interessierte können gerne den Instagram bzw YouTube-Account oder die Website besuchen und dort direkt Kontakt aufnehmen. „Wir freuen uns auf jeden Kommentar oder Vorschlag“, so Schutt.







> Web: www.freshmenfilms.de