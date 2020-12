VfB Lübeck in der 3. Liga : Für Rolf Landerl endet quälende Zeit des Couch-Coachings

Nach Covid-19-Erkrankung und Quarantäne kehrt VfB Lübecks Trainer Rolf Landerl am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück.

Avatar_shz von Sascha Sievers

08. Dezember 2020, 16:54 Uhr

Lübeck | Es begann mit leichtem Husten, der noch kein Grund zur Besorgnis war. Am Dienstagabend vor zwei Wochen bekam Rolf Landerl, Trainer von Fußball-Drittligist VfB Lübeck, dann allerdings die Nachricht von Mannschaftsarzt Dr. Staden übermittelt, dass er sich mit Covid-19 infiziert hatte. „Ich war total überrascht“, sagt der 45-Jährige, der sich sofort in häusliche Isolation begeben musste. Am Mittwoch kehrt der Österreicher zurück auf den Trainingsplatz. Die 14-tägige Quarantäne des Wieners ist beendet und damit auch die quälende Zeit des Couch-Coachings.

„Mir geht es gut. Ich bin froh, wieder das machen zu können, was ich liebe: mit der Mannschaft arbeiten“, sagt Landerl, der beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern (0:1) – am Tag nach dem Bekanntwerden seiner Erkrankung – und zuletzt gegen den FC Ingolstadt (1:1) erst aus dem Bett und dann vom Sofa aus seinem Job nachgehen musste. „Gegen Kaiserslautern war das besonders hart, zum einen, weil ich nicht eingreifen konnten und zum anderen, weil es mir richtig schlecht ging.“

Landerl hatte Fieber, trockenen Husten, starke Kopfschmerzen und war extrem müde. Mit Martin Röser war er telefonisch auf der Bank verbunden. Der verletzte Angreifer bildete mit Sportdirektor Rocco Leeser das Trainerduo an diesem Mittwochabend. Eine kurzfristige Notlösung. In der Schlussphase beschlich Landerl ein mulmiges Gefühl. „Und prompt kassieren wir kurz vor Schluss das 0:1 – da war ich natürlich doppelt bedient“, erinnert sich der Österreicher, der sich von seiner Frau und seinen Kindern fern hielt. „Zum Glück habe ich niemanden angesteckt, sodass wir nach der Quarantäne alle wieder zur Normalität zurück kehren können.“

Am vergangenen Sonnabend ging es Landerl gesundheitlich bereits wieder deutlich besser. Mit Co-Trainer Lukas Pfeiffer war er in der Audi-Arena in Ingolstadt verbunden. „Ich bin mit Kopfhörern und Taktiktafel durchs Wohnzimmer gelaufen“, so Landerl, der wieder in seinem Element war – wenn auch knapp 600 km getrennt von seiner Mannschaft. Als der eingewechselte Pascal Steinwender den Ausgleich erzielte, wackelten in Landerls Haus im ostholsteinischen Stockelsdorf die Wände. „Ich habe natürlich gejubelt und mich gefreut. Toll, dass die Mannschaft sich belohnt und einen Punkt mitgenommen hat“, sagt der VfB-Trainer, der es kaum erwarten kann, am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wieder von der Seitenlinie aus coachen zu können.

„Wo sich der 45-Jährige mit Covid-19 infiziert haben könnte, weiß er bis heute nicht. „Wir leben ja beim VfB mit allen relevanten Personen in einer Blase – ich bin praktisch nur von zu Hause aus zum Stadion und zurück gependelt.“ Der Österreicher warnt daher, das Virus nicht zu unterschätzen und sich an Abstand- und Hygieneregeln zu halten. „Man weiß einfach nie, wann das Virus zuschlägt und wie hart es einen trifft. Ich bin noch relativ glimpflich davon gekommen.“