2. Handball-Bundesliga : Für Lübeck-Schwartau zählt gegen das Schlusslicht nur ein Sieg

Der VfL empfängt am zweiten Weihnachtsfeiertag Krefeld und steht im Abstiegskampf unter Erfolgsdruck.

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Lübeck | Das Ziel ist klar: zwei Punkte. Alles andere steht nicht zur Debatte. Denn wenn am zweiten Weihnachtsfeiertag der Tabellenletzte der 2. Handball-Bundesliga, HSG Krefeld, in der Lübecker Hansehalle zu Gast ist, darf der VfL Lübeck-Schwartau keine Geschenke verteilen. Zu angespannt ist die Lage im Abstiegskampf.

Die Partie könnte eine neue Chance für Fynn Gonschor werden, der gute Erinnerungen an Krefeld hat. Der Weg des Sommerneuzugangs vom VfL Gummersbach zeigt derweil deutliche Parallelen zum Saisonverlauf des VfL Lübeck-Schwartau auf. Der Linksaußen startete furios in die Saison. „Gleich im ersten Auswärtsspiel in Krefeld hat Fynn ein tolles Match gezeigt und acht Tore beigesteuert“, erinnert sich Coach Piotr Przybecki an das 24:16 beim Aufsteiger. Auch im Folgematch gegen Ex-Verein Gummersbach lief es rund bei Gonschor. Wieder hatte der Youngster mit vier Treffern Anteil am 22:20-Erfolg. Anschließend wurde es ruhiger um den 19-Jährigen. Probleme mit dem Fußgelenk sorgten für eine Zwangspause. Auch nachdem die Verletzung auskuriert war, kam Gonschor beim nun taumelnden VfL kaum noch über die Reservistenrolle hinaus. „Auf seiner Position spielt Thees Glabisch. Und der ruft Spiel für Spiel sehr gute Leistungen ab und ist einer der Führungsspieler bei uns. Da gab es kaum Grund zu wechseln“, betont Przybecki, der Gonschor zuletzt beim 28:32 gegen Dormagen wieder Einsatzzeiten gab. Der traf sechsmal, habe seine Sache „gut gemacht“.

Punkte gab es trotzdem nicht für den VfL. Doch die sollen gegen Krefeld unbedingt her, wie Linkshänder Janik Schrader fordert: „Das ist ein echtes must-win-Spiel vor der mehr als willkommenen EM-Pause.“