Bargteheide : Für Familie und Freunde eine erneute Zerreißprobe

In nur wenigen Tagen, am 12. August, jährt sich die schreckliche Bluttat in einem Bargteheider Mietshaus. In dem Haus an der Alten Landstraße soll der Angeklagte Sven S. vor einem Jahr seine ehemalige Freundin mit drei Schüssen niedergestreckt und dabei getötet haben. Doch noch immer ist kein Ende des Mordprozesses in Sicht. Der bereits im Februar begonnen Prozess muss neu aufgerollt werden, weil durch eine längere Krankheit des Pflichtverteidigers Fristen verstrichen waren.

Für die Eltern, Verwandten und Freunde von Svea T. aus Bargteheide ist das Wiederaufrollen der kompletten Verhandlung mit angesetzten zehn Verhandlungstagen und der Ladung von über 40 Zeugen eine Nervenprobe. Noch einmal müssen sie alle Details, alle Zeugenaussagen hören, noch einmal das gesamte schreckliche Geschehen durchleben.

Sven S. hatte sich immer wieder über den ihm zugeordneten Pflichtverteidiger beschwert. Jetzt steht ihm ein neuer Anwalt zur Seite. Es ist Dr. Jan Markus Schulte aus Kiel. Dem mehrfach wegen häuslicher Gewalt und anderer Delikte vorbestraften 35-Jährigen wird vorgeworfen, seine ehemalige Freundin Svea T. heimtückisch ermordet zu haben. Die Tat hatte für großes öffentliches Aufsehen und starke Anteilnahme gesorgt. Das Opfer arbeitete im Restaurant des Erdbeerhofs Glantz in Delingsdorf, war nicht nur bei den Gästen sehr beliebt, war als fröhliche, liebenswerte junge Frau bekannt.

Staatsanwalt Niels Broder Greve verliest am ersten neuen Prozesstag noch einmal die Anklagepunkte. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen – Sven S. habe sich im Italienurlaub befunden – habe er das Opfer in seine Wohnung gelockt. Statt dessen hätte er sich in einem Hotel in Norderstedt einquartiert. Das Opfer sollte Einkäufe für ihn erledigen. Svea T. habe die Beziehung aus Angst vor Tätlichkeiten seitens ihres Ex-Freundes nicht abrupt beenden können, habe jedoch eine richterliche Wegweisung erwirkt. Am Tatort sei sie, so der Staatsanwalt, dem Angeklagten hilflos ausgeliefert gewesen. Ein Mal habe der Angeklagte ihr in den Arm, zwei Mal in den Brustkorb geschossen. Die letzten beiden Schüsse seien tödlich gewesen.

Eine Polizeibeamtin von der Wache in Bargteheide schildert anschließend Details ihres Einsatzes am Tatort. Nachdem der Notruf des Angeklagten eingegangen sei, habe man das genannte Haus umstellt und die Wohnung des Angeklagten gestürmt. Die Einkaufstaschen hätten noch neben der Tür gestanden. Ihrem Kollegen sei der mutmaßliche Täter durch mehrfache häusliche Gewalt bekannt gewesen. Gleich hinter der Tür habe die Beamtin das Opfer entdeckt. Rettungskräfte hätten vor Ort aber nichts mehr für Svea T. tun können. Sie sei bereits tot gewesen. Im Notruf, der danach in der großen Strafkammer des Landgerichts abgespielt wird, nennt der Angeklagte seinen Namen und die genaue Adresse. Nach seinen auf Band festgehaltenen Aussagen habe er sich mit seiner Freundin gestritten, dabei hätten sich Schüsse aus seiner Pistole gelöst. „Ich habe meine Frau umgebracht“ – diesen Satz aus dem Notruf können alle im Gerichtssaal Anwesenden laut und deutlich hören. Die nächste und letzte Zeugin an diesem 1. Verhandlungstag ist eine Verkäuferin aus der Bäckerei gegenüber des Tatorts. Gegen 10.30 Uhr habe sie zwei hintereinander folgende metallische Geräusche gehört, habe diese aber der Baustelle um die Ecke zugeordnet. Leider hätten sich zwei weitere Zeugen krank gemeldet, so dass man heute nur ein eingeschränktes Programm absolvieren könne, so Christian Singelmann.



von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:00 Uhr