Bad Oldesloe : Für die Tafeln 3000 Euro aufgetischt

Spende der Vereinigten Stadtwerke GmbH an drei Tafeln.

von shz.de

13. Februar 2019, 17:13 Uhr

Bad Oldesloe | Wie in den Jahren zuvor haben die Mitarbeiter der Vereinigte Stadtwerke GmbH (VS) im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier im Dezember eine Sammlung zugunsten der Tafeln in Bad Oldesloe, Mölln und Ratzeburg durchgeführt. Die Geschäftsführung der Vereinigte Stadtwerke rundete den Spendenbetrag dann noch auf 3000 Euro auf.

Die Geschäftsführer der Vereinigten Stadtwerke, Marius Lembicz und Olaf Poetzing, überreichten drei Schecks an die Vertreter der Tafeln, Joachim Arlom (Ratzeburger Tafel), Kathrin Schlie und Jörg Globke (Möllner Tafel) sowie Walter Herbers und Eckard Harm (Oldesloer Tafel EfA). Die Hilfsorganisationen betreuen zusammen fast 1000 Haushalte in der Region. Die Spende soll unter anderem für monatlich wiederkehrende Kosten wie die Anmietung von Lagerräumen und die Unterhaltung von Fahrzeugen eingesetzt werden. So auch für Ausgaben zur Einhaltung der Hygienevorschriften.

Marius Lembicz und Olaf Poetzing freuen sich, dass die VS zum sechsten Mal die Tafeln bei ihrer Arbeit unterstützen und Menschen in der Region davon profitieren.