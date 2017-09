„Für Ausbildungssuche ist es nicht zu spät“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Zu Monatsbeginn haben für viele Jugendliche eine Ausbildung aufgenommen. Doch auch für diejenigen, die keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, bestehen noch gute Chancen. „Der Ausbildungsbeginn bedeutet nicht, dass es für die Ausbildungssuche schon zu spät ist. Auch nach dem 1. September ist der Schritt in eine Ausbildung bis zu den Herbstferien ohne weiteres möglich“, so Heike Grote-Seifert, Chefin der Arbeitsagentur in Bad Oldesloe.

Unternehmen, die ihre Ausbildungsstellen bislang noch nicht besetzen konnten, rät Grote-Seifert, das vorhandene Bewerberpotenzial stärker auszuschöpfen und auch Jugendliche zu berücksichtigen, die auf den ersten Blick nicht den Idealvorstellungen entsprechen. „Viele entfalten in der betrieblichen Praxis Fähigkeiten, die sich nicht in ihren Schulnoten abbilden“, o Heike Grote-Seifert.

Sie empfiehlt, bei Bedarf auch die ausbildungsunterstützenden Angebote der Arbeits-agentur zu nutzen. „Assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Ein-stiegsqualifizierungen sind bewährte Instrumente, mit denen wir da, wo es nötig ist, Unternehmen und Jugendliche unterstützen, eine Ausbildung vorzubereiten oder zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.“

Für Informationen zu den Fördermöglichkeiten können sich interessierte Unternehmen direkt an ihren Ansprechpartner im gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter wenden oder über die kostenfreie Service-Nummer 0 800 / 4 5555 20 Kontakt aufnehmen.



von Andreas Olbertz

erstellt am 31.Aug.2017 | 15:09 Uhr