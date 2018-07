Fünf Verletzte auf der Hauptstraße

Verkehrsunfall in Hammoor am Montagmittag / Drei Verletzte am Sonntag auf der B 404 bei Trittau

von shz.de

30. Juli 2018, 14:40 Uhr

Bei einem Unfall sind am Montagmittag in Hammoor fünf Menschen verletzt worden. Auf der Hauptstraße, Ecke Loheweg waren ein Citroen und ein Skoda aus noch unbekannter Ursache zusammengeprallt.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um die Verletzten, ein Mann war im Citroen eingeklemmt und wurde von Feuerwehrleuten befreit. Zwei Frauen, ein weiterer Mann und ein Kind wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Hammoor für längere Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Behinderungen und einem Stau. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Unfall wurden am Sonntag auf der Bundesstraße 404 drei Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 29-jährige aus Handewitt mit ihrem VW Passat auf der B 404 aus Richtung Trittau zum Autobahn-Kreuz Bargteheide. Aus ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem VW Passat zusammen. Der Fahrer, ein 46-Jähriger aus Berlin, seine 48-jährige Beifahrerin sowie die 29-jährige Handewitterin wurden verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 35 000 Euro. Für etwa eine Stunde musste die B 404 an der Unfallstelle von der Polizei voll gesperrt werden.