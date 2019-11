Grönwohld / Lütjensee : Fünf Fahrzeuge in kurzer Zeit aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben es in Grönwohld und Lütjensee auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen. Die entwendeten Airbags und Navis.

22. November 2019, 12:41 Uhr

Grönwohld/Lütjensee | In Grönwohld und Lütjensee (Kreis Stormarn) wurden zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Freitag, 2.40 Uhr, insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich um zwei Mercedes, die in der Straße „An der Millerbek“ aufgebrochen wurden. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen und die Airbags sowie das Steuergerät für das Navigetionsgerät entwendet.

Außerdem wurden in Grönwohld in den Straßen „Scheefkoppel“ und „Linauer Berg“ zwei BMW auf Privatgrundstücken aufgebrochen. Noch ist unklar, wie man hier ins Fahrzeuginnere gelang. Auch hier hatten die Täter es auf die Navigations- bzw. Steuergeräte abgesehen, sowie in einem Fall das Lenkrad ausgebaut.

Weiterer Fall in Lütjensee

Weiterhin bemerkte eine Anwohnerin der Straße Seestücken in Lütjensee, gegen 2.40 Uhr in der Nacht zu Freitag, zwei verdächtige Personen und rief die Polizei.Es stellte sich heraus, dass in unmittelbarer Nähe in einen Mercedes Benz GLC eingebrochen wurde, indem man die hinteren Seitenscheiben einschlug. Die Täter entwendeten den Airbag.

Zeugen gesucht

Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Ahrensburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04102/8090.

