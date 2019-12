Führung im Höltigbaum

Zu einer vogel- und landschaftskundlichen Wanderung ins Naturschutzgebiet Höltigbaum lädt am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 13 Uhr Michael Rademann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein. „Zu den Vögeln, die in dieser Jahreszeit gut beobachtet werden können, zählen Erlenzeisige, Bergfinken und Schwanzmeisen, häufig in größeren Trupps oder in Schwärmen von mehreren hundert Vögeln“, so Rademann. Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder frei. Treff: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, in Rahlstedt.