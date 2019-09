FSG setzt sich an die Spitze

Fußball-Kreisliga Süd: Südstormarn nach 5:1 über JuS Fischbek weiter unbezwungen / Elmenhorst kassiert gegen Nahe erste Pleite

16. September 2019, 16:15 Uhr

Kreis Stormarn | Weil die Partie des TSV Bargteheide gegen den Bargfelder SV verlegt wurde, hat die noch unbesiegte FSG Südstormarn die Gunst der Stunde genutzt und nach einem 5:1-Sieg über JuS Fischbek vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Süd übernommen. Seine erste Saisonpleite kassierte derweil der SC Elmenhorst beim 2:4 gegen den TSV Nahe.

TuS Hoisdorf – SSC Hagen Ahr. II 0:2 (0:1)

Aufsteiger SSC Hagen Ahrensburg II hat die erste Saisonniederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Bargteheide (2:3) vor Wochenfrist gut weggesteckt und mischt weiter die Kreisliga auf. Gegen den hochgehandelten, bislang aber enttäuschenden TuS Hoisdorf brachte die Verbandsliga-Reserve des SSC die Punkte zehn, elf und zwölf auf ihr Konto. Entscheidend war die Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten, denn die Ahrensburger nutzten im Gegensatz zum TuS ihre Chance. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Bei uns trat allerdings wieder das alte Problem auf, dass wir im letzten Drittel nicht effektiv genug sind“, haderte TuS-Coach Yilmaz Ince. Hendrik Schaaf und Fabio Buchwald ließen Möglichkeiten zum Hoisdorfer Führungstreffer liegen. Stattdessen traf auf der Gegenseite Jonas Wilde für die Ahrensburger zum 1:0. Nach dem Wechsel unterlief dann TuS-Kapitän Niklas Broszio ein unglückliches Eigentor. Die Platzherren gaben zwar nicht auf, konnten sich gegen die stabile SSC-Defensive nicht mehr entscheidend durchsetzen „Wir standen sehr kompakt und haben uns den Sieg verdient“, freute sich Gäste-Coach Jan Klötzner, der aus einer geschlossenen Mannschaftsleitung Niklas Stock herausheben wollte.

Tore: 0:1 Wilde (31.), 0:2 Broszio (50./Eigentor).

SC Elmenhorst – TSV Nahe 2:4 (1:1)

„Unsere Personallage ist derzeit katastrophal, und das hat man heute in diesem wichtigen Spiel auch gesehen. Wir hatten nur elf Mann an Bord, einige waren auch noch angeschlagen. Trotzdem hat die Mannschaft das sehr gut gemacht und alles gegeben“, sagte SCE-Trainer Marius Kuhlke nach der ersten Saisonniederlage. Konstantin Korella brachte die Gäste aus Nahe in Führung. Johann Habeck egalisierte zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang aber ging den Gastgebern immer mehr die Luft aus. Mick Schüler, Yannick Stelling und Malte Rehders stellten für die Gäste aus dem Kreis Segeberg die Vorentscheidung sicher. „Nach der Pause hatte Nahe das Tempo angezogen, da konnten wir nicht mehr mithalten“, so Kuhlke, für dessen Elf Alexander Agne noch Ergebniskosmetik betrieb.

Tore: 0:1 Korella (8.), 1:1 Habeck (21.), 1:2 Schüler (51.), 1:3 Stelling (72.), 1:4 Rehders (80.), 2:4 Agne (90.).

SG Wentorf-Sand/S. – VfL Oldesloe 4:1 (2:0)

Verbandsliga-Absteiger VfL Oldesloe versäumte es, sich mit einem Auswärtssieg ins gesicherte Tabellenmittelfeld vorzuschieben. Patrick Großer brachte die Spielgemeinschaft in Front, Till Kramp baute den Vorsprung aus. Hoffnung auf eine Wende keimte im zweiten Abschnitt bei den Oldesloern auf, als Matthis Kringel den Anschlusstreffer erzielte. Doch nur vier Minuten später machte Patrick Großer diese mit dem 3:1 zunichte. Johann Andersen legte kurz vor Ultimo zum Endstand nach.

Tore: 1:0 Großer (20.), 2:0 Kramp (37.), 2:1 Kringel (49.), 3:1 Großer (53.), 4:1 Andersen (86.).

SG Oering-Seth – SVT Bad Oldesloe 2:1 (1:0)

„Wir haben im Moment einen guten Lauf“, freute sich Klaus-Dieter Koch, Trainer des gastgebenden Aufsteigers, nach dem dritten Sieg in Serie. Seine Mannschaft ging durch einen Strafstoß von Lennart Blöß in Führung. „Danach haben wir Chancenwucher betrieben und so den Gegner am Leben gehalten“, war Koch mit der Torausbeute im Anschluss weniger zufrieden. So kamen die Gäste aus Bad Oldesloe durch Fatih Karanfil zum Ausgleich. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten – mit dem besseren Ende aber für die Gastgeber, die in der 79. Minute durch Ömer Alayli zum 2:1-Siegtreffer kamen.

Tore: 1:0 Blöß (32./ FE), 1:1 Karanfil (60.), 2:1 Alayli (79.).

SIG Elmenhorst – SSV Großensee 3:1 (2:1)

Die erste Halbzeit des Kellerduells verlief über weite Strecken zerfahren. Jannis Rühe legte per abgefälschtem Freistoß das 1:0 für die Gäste vor, ehe der kleinste Spieler auf dem Platz, Tim Rössig, per Kopf den Ausgleich erzielte. Timo Havemann brachte die Gastgeber zum psychologisch günstigen Zeitpunkt kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 2:1 in Front. Nach dem Wechsel ließen die Platzherren Ball und Gegner besser laufen und kamen durch Ibrahim Demirci zum verdienten 3:1-Heimerfolg. „Das war ein verdienter Sieg, der uns etwas Luft verschafft hat und gut für den Kopf meiner Jungs war“, kommentierte SIG-Trainer Dennis Köpke den Dreier.

Tore: 0:1 Rühe (18.), 1:1 Rössig (36.), 2:1 Havemann (45.), 3:1 Demirci (82.).