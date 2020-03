Amt Bad Oldesloe-Land : Frist der Auslegung des Siedlungsentwicklungskonzepts verlängert

Amt Bad Oldesloe-Land ist wie alle Verwaltungen im Krisenmodus, es sind nur noch wenige Mitarbeiter im Amt.

23. März 2020, 13:49 Uhr

Die Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land fährt auf Sparflamme. Selbst Amtsleiter Steffen Mielczarek hat auf Homeoffice umgestellt. „Es sind nur noch wenige Mitarbeiter im Amt“, so der Verwaltungschef. Wer kann, bummelt Überstunden ab oder nimmt Urlaub. Und für die, die noch in der Verwaltung arbeiten, ist es so geregelt, dass sie sich dabei möglichst nicht begegnen.

„Das ist auch für die Klärwärter und Wasserwerker so geregelt“, sagt Mielczarek. Es wird dort aber der ordnungsgemäße Betrieb gewährleistet.

„Man sollte nicht Feuchttücher über die Toilette entsorgen. Wir haben immer wieder Probleme, dass dadurch Pumpen und Siebe verstopfen.“ Steffen Mielczarek, Leiter Amt Bad Oldesloe-Land

Publikumsverkehr gibt es in der Amtsverwaltung kaum noch. Bisher habe es aber auch noch keine Beschwerden gegeben. „Was möglich sei wird telefonisch, per Mail oder per Fax erledigt“, sagt Mielczarek. Wer die Planentwürfe der Gemeinde, die derzeit öffentlich ausgelegt sind, im Amt einsehen möchte, kann das nach telefonischer Rücksprache auch tun.

„Wir haben nach einem Erlass des Landes die Auslegungsfrist verlängert“, so Amtsleiter Mielczarek. So ist das Siedlungsentwicklungskonzept der Gemeinde Pölitz noch bis zum 3. April ausgelegt. Der Planentwurf für das Rethwischer Siedlungsentwicklungkonzept kann noch bis zum 30. April eingesehen werden.

„Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Pläne im Internet einzusehen.“ Steffen Mielczarek, Leiter Amt Bargteheide-Land

Alle Sitzungen sind bis zum 19. April abgesagt. „Wir müssen dann sehen, wie es weitergehen wird“, betont der Leiter des Amtes Bad Oldesloe-Land.