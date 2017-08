Ahrensburg : Frische Werbung für die Stadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Nie 1 von 2

Das Schloss ist das Ahrensburger Aushängeschild. Es ziert das Stadtwappen und begrüßt nun in frischen Farben auch alle, die aus Richtung Hamburg in die Stadt auf der ehemaligen B75 hineinfahren. Dennis Pallasch – Regionalleiter der Wall GmbH – überreichte das Plakat am Stadteingang gestern an den amtierenden Bauamtsleiter Ulrich Kewersun. „Hier hing früher schon ein Begrüßungsplakat, aber das war etwas unansehnlich und vergilbt. Jetzt konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen eine frische Variante erstellen“, so Kewersun.

Neben diesem Grund für die Erneuerung sollte zugleich symbolisch die erneuerte Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht werden. „Wir arbeiten seit 1998 mit JCDecaux zusammen. Die betreuten 33 Fahrgastunterstände, 19 Stadtinformationsanlagen und sechs Großwerbeflächen“, erklärt Kewersun. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit habe man nun überarbeitet, nachdem der Vertrag Ende 2016 auslief. „Allerdings gab es bei JCDecaux Umstrukturierungen, weshalb für Ahrensburg nun die Wall GmbH zuständig ist. Wir führen das bis 2023 im selben Sinne fort“, erklärt Pallasch.

„Wir waren immer zufrieden. Daher haben wir zum Beispiel die Anzahl der Fahrgastunterstände auf 39 erhöht“, berichtet Kewersun. Der Vertragspartner der Stadt Ahrensburg ist in Hamburg sehr aktiv. „Das macht Ahrensburg für uns attraktiv. Eine Stadt, die 30 Kilometer weiter weg liegen würde, würde uns nicht so interessieren. In Ahrensburg können wir – genau wie in Reinbek oder Oststeinbek – Kampagnen anbieten, die in Hamburg laufen“, erläutert Pallasch. „Wir sind auf der anderen Seite nicht so naiv, dass wir glauben, dass wir hier selbst etwas auf dem Niveau aufbauen könnten. Schauen Sie sich mal andere Städte in Stormarn an, wie dort Werbetafeln oder vor allem die schlechten Fahrgastunterstände aussehen“, sagt Kewersun.

Die Wall GmbH zieht ihren Vorteil aus der Vermarktung der Werbeflächen, die Stadt aus der Nutzung der nicht vermarktbaren „B-Seiten der Stadtinfo-Flächen“. Dort kann für lokale Angebote wie Marstall, Schloss oder Events geworben werden.

Die Frage, ob es nicht günstiger wäre, wenn man mit einem so gut aufgestellten Vertragspartner die Werbung für die Stadt Ahrensburg auf Flächen in Hamburg umsetzen würde, wollte Kewersun nicht beantworten. „Ich bin für die Stadtmöblierung zuständig. Da müssen Sie das Stadtmarketing fragen, ob das geplant ist“, stellte er klar.

Ob das nun überarbeitete Design des markanten Stadteingangsplakat schon ein Hinweis auf eine neue CI („corporate identity“) der Stadt sei, verneinte Pallasch. Man habe sich mit dem Marketing zwar kurzgeschlossen, aber es sei kein Teil einer Kampagne.

„Wir befinden uns noch mitten in einem Prozess. Ein aktuelles Marketingkonzept existiert noch nicht und wird daher so auch noch nicht gelebt. Wir können nicht um die Nutzung einer Corporate Identity bitten, wo es keine gibt“, erläutert Angelika Andres. „Das Plakat ist uns bekannt. Wenn wir eine CI entwickelt haben, müsste es dann aber nochmal ausgetauscht werden. Gespräche mit dem Unternehmen, das sich um die Werbeflächen kümmert, stehen dann an, wenn die Politik ein neues Marketingkonzept beschlossen hat“, so Andres weiter. „Es gibt ja bekanntlich eine aktive Lenkungsgruppe. Wir sind hier gerade fleißig am Planen und machen unheimlich viel. Aber das bedeutet auch, dass wir – hoffentlich Ende des Jahres – beginnen müssen an Umstrukturierungen zu denken und wie man die dann entstehende Wünsche und Aufträge umsetzen kann. Das kann ja auch die Nutzung der Werbeflächen beinhalten und natürlich die optische Erscheinung. Wir müssen schauen, wie das sich ins Gesamtkonzept einfügt, das eben noch nicht fertig ist“, so die Marketingchefin.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:49 Uhr