Bad Oldesloe : Friedhofsimpressionen der besonderen Art

Der Prima-Club Bad Oldesloe hat eine bunte Collage mit Motiven vom Oldesloer Friedhof gefertigt.

Rund 300 Beisetzungen gibt es pro Jahr auf dem Oldesloer Friedhof an der Hamburger Straße. Trauergäste, die im Vorraum der Friedhofskapelle auf die Trauerfeier warten, können sich ab jetzt an einer wunderschönen Bildercollage erfreuen, die gestern dort an der bisher schlichten, weißen Wand angebracht wurde. „Das Bild bietet eine kleine Ablenkung von der Trauer. Es hat nichts mit Tod und Sterben zu tun“, sagt Jörg Lelke. Der Friedhofsverwalter ist begeistert von der künstlerischen Teamarbeit, die ganz persönliche Einblicke auf den Friedhof bietet.

Die Idee zu dem Kunstwerk hatte Bodo Rahnenführer, der nicht nur Vorweggeher auf dem Friedhof, sondern auch Chef des Prima-Clubs Bad Oldesloe ist. Der „Private Malclub“, der vor elf Jahren von Bodo Rahnenführer gegründet wurde und zurzeit 15 Teilnehmer zählt, trifft sich allwöchentlich zum gemeinschaftlichen Malen im Restaurant Akropolis, genau gegenüber vom Friedhof. Da lag es nahe, auch mal Friedhofsmotive zu malen, was anfangs nicht von jedem Clubmitglied mit Begeisterung aufgenommen wurde. „Einige waren zunächst skeptisch, es gab eine gewisse Distanz zum Thema Friedhof“, gesteht Bodo Rahnenführer. Doch als auch Jörg Lelke grünes Licht gab für eine Friedhofs-Collage, machten sich die Hobbykünstler ans Werk. Bodo Rahnenführer, der nicht nur Hobbymaler ist, sondern auch eine Passion fürs Fotografieren hat, machte zunächst einen Fotostreifzug über den Friedhof und legte die ganz unterschiedlichen Bildmotive seinen Clubfreunden zur Auswahl vor. Jeder suchte sich aus, was ihm besonders gefiel, und setzte es dann nach und nach mit Ölfarben auf Leinwand um. Auf diese Weise entstanden 16 farbenfrohe Bilder im Format 13 mal 18 Zentimeter, die anschließend zu einer Collage zusammengesetzt wurden. Ein Friedhofsmitarbeiter klebte die kleinen Bilder auf eine Holzplatte und hat die Collage mit einem weißen Rahmen versehen. Nach anderthalb Jahren Arbeit wurde das Kunstwerk jetzt im Foyer der Auferstehungskapelle aufgehängt. „Das ist ein wundervoller Raum dafür“, so Bodo Rahnenführer, der nicht nur das Hochkreuz, sondern auch die Friedhofskapelle malte. Ina Leichsenring widmete sich dem kleinen Bronzeengel, der in einem Glaskasten im Foyer steht. Entstanden ist eine freie Interpretation der Figur mit ganz eigener Mimik. Etwas tragisch aber trotzdem sehr passend ist das Bild von Kurt Schlüter, der Anfang Dezember 2017 im Alter von 86 Jahren verstarb. „Mein Schwiegervater malte hier sein letztes Bild vor seinem Tod, nämlich den Glockenturm auf dem Friedhof“, erzählt Bodo Rahnenführer. Nun wurde der Hobbykünstler selbst hier beerdigt.

Die Collage zeigt die Bilder von links oben nach rechts unten in der Reihenfolge eines Spaziergangs über den Friedhof vom Haupteingang bis zum Tor in Höhe von Hako. Abgebildet wurden unter anderem die Urnenstelen, das Ehrenmal für die Opfer des Bombenangriffs, der Pavillon am Magnolienhain, Granitstelen und wunderschöne Magnolien- und Callablüten. Sogar die alte Friedhofskapelle, die bereits vor Jahrzehnten abgerissen wurde, feierte ihre Auferstehung - abgemalt von einem alten Schwarz-Weiß-Foto.