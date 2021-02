Frage des Tages : Freuen Sie sich über den Wintereinbruch ?

Würden Sie sich über starken Schneefall am Wochenende freuen ?

04. Februar 2021, 15:24 Uhr

Bad Oldesloe | „Wann wird es mal wieder so richtig Winter?“ fragten sich so manche Stormarner frei nach dem Rudi Carrell Hit „Wann wird es malwieder richtig Sommer?“ Die Antwort lautet offensichtlich: jetzt!

Mit Blick auf die Corona-Pandemie ärgern sich so manche Norddeutsche jetzt aber auch ein wenig - denn Rodelvergnügen in größeren Gruppen oder Glühweinpartys sind natürlich nicht nur nicht angesagt, sondern schlichtweg verboten und in dieser Zeit nicht möglich.

Unsere Frage an Sie lautet heute daher:

Freuen Sie sich über den Wintereinbruch im Norden? Ja, denn so gehört das im Winter ja halt auch. Ja, ich bin ein großer Eis- und Schneefreund. Nein, denn das Schneeräumen und Autofreikratzen nervt mich jeden Tag. Nein, denn in der Corona-Pandemie kann man das gar nicht richtig genießen. zum Ergebnis

