Lübeck : Freude über maximale Ausbeute beim VfB Lübeck

In der Fußball-Regionalliga Nord ist dem VfB Lübeck mit dem dritten Sieg ein perfekter Start in die Saison gelungen.

von cje

04. August 2019, 14:45 Uhr

Lübeck | „Neun Punkte aus drei Spielen – da sollte man nicht anfangen, jetzt groß etwas zu kritisieren“, meinte der langjährige VfB-Spieler und -Trainer Torsten Flocken als Beobachter auf der Tribüne. Und dem schlossen sich Spieler und Verantwortliche der Lübecker nach dem 2:0 in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Lüneburg an. „Neun Punkte haben wir erhofft, vielleicht auch erwartet“, sagte VfB-Trainer Rolf Landerl. „Holen muss man die trotzdem erstmal. Selbstverständlich ist das nicht.“

Auch der gewöhnlich kritische Sportdirektor Stefan Schnoor stellte das Positive in den Mittelpunkt. „Es war das letzte Spiel einer anstrengenden Woche. Das bewerte ich anders als das erste“, meinte er im Hinblick auf das Jeddeloh-Spiel, als er nach dem 3:1-Erfolg noch die mangelnde Torausbeute kritisiert hatte. Der 48-Jährige fügte hinzu: „Das war eine souveräne Leistung. Der Gegner hatte im gesamten Spiel keine klare Torchance.“

Diesen Aspekt stellte auch Abwehrchef Tommy Grupe heraus. „Es war wichtig, dass wir heute mal wieder zu Null gespielt haben, um zu sehen, dass wir auch das noch können.“ Zuvor hatte der VfB nach nur fünf Gegentreffern in den letzten 17 Pflichtspielen der Vorsaison in den beiden Auftaktpartien jeweils ein Tor kassiert.

Die Null stand in diesem Fall, obwohl Trainer Landerl gleich fünf Mann in seiner Startelf ausgetauscht hatte. „Es haben sich im Training einige aufgedrängt“, erklärte der Österreicher. „Und unsere Situation gibt das derzeit her“, spielte er auf die üppige Besetzung auch der Bank an, auf der trotz einer schmerzfreien Trainingswoche noch kein Platz für Neuzugang Nicolas Hebisch war. „Eine schwierige Entscheidung“, nannte Landerl das, deutete aber bereits an, dass der Angreifer am kommenden Sonntag im DFB-Pokal gegen St. Pauli zumindest mit einem Bankplatz rechnen kann. Auch ansonsten dürfte es wieder Veränderungen geben. „Es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass alle mit im Boot sind“, betonte Yannick Deichmann. „Es kommen noch einige englische Wochen, und wir haben 20, vielleicht sogar 24 Mann, die alle die Berechtigung haben zu spielen.“

Für das erste Tor sorgte am Sonnabend wieder einmal ein Abwehrspieler – der aufgerückte Grupe traf per Kopf. Der frühere Rostocker stellte zufrieden fest: „Es war wichtig, dass der Start in die Saison gelingt. Mit neun Punkten haben wir das geschafft.“

Kritik an der fehlenden Entschlossenheit im Spiel nach vorn, der einen höheren Sieg verhinderte stand erst an zweiter Stelle. „Für einen höheren Sieg hätte es auch nur drei Punkte gegeben“, sagte Torhüter Benjamin Gommert lapidar. Landerl bekannte derweil: „Natürlich sah unser Spiel am Ende verspielt aus. Da müssen wir noch zielstrebiger werden.“ Gegen Lüneburg reichte es allerdings auch so.