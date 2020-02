Bargteheide : Freiwilliges Soziales Jahr bei der Volkshochschule

Neben der Verwaltungsarbeit geht es um die Planung, Durchführung und Nachbereitung kultureller Veranstaltungen.

25. Februar 2020, 13:21 Uhr

Die Volkshochschule Bargteheide bietet ab August dieses Jahres einen FSJ-Platz Kultur an. Das Freiwillige Soziale Jahr an der VHS ist dem Fachbereich Kultur zugeordnet. Das bedeutet, dass der oder die die Geschäftsstelle, neben der Verwaltungsarbeit, vor allem bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung kultureller Veranstaltungen unterstützt. Außerdem liegt der Schwerpunkt des FSJ-Einsatzes im Bereich „Kooperation mit dem Europaverein Bargteheide“. Der ist ein gemeinnütziger Verein und fördert die Freundschaft und Zusammenarbeit mit der französischen Partnerstadt Déville-lès-Rouen sowie der polnischen Partnerstadt Zmigród und anderen Städten und Gemeinden im europäischen Ausland. Einen Schwerpunkt bilden hierbei Besuchsdelegationen und die wechselseitige Organisation kultureller und sportlicher Veranstaltungen, bei deren Durchführung der FSJler den Verein unterstützt und selbst teilnehmen darfst. Der Einsatz dieses Freiwilligendienstes erfolgt in der neu geschaffenen Geschäftsstelle des Europavereins, die in der VHS Bargteheide beheimatet ist.

„Das FSJ bei der VHS Bargteheide bietet einen tollen Einblick ins Berufsleben. Aufgehoben in einem sympathischen, offenen und humorvollem Team, kannst du lernen, dich selbst zu organisieren, dich in Sachverhalte einzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Durch die zweiseitige Arbeit (VHS und Europaverein) bekommst du im Laufe des Jahres Einblicke in unterschiedliche Veranstaltungen und hast Kontakt mit dem Ausland, obwohl du kein herkömmliches ,Auslandsjahr’ absolvierst“, so Alina Carstens, die derzeitige FSJlerin bei der VHS Bargteheide.

Was für Interessierte jetzt zu tun ist? Einfach bewerben unter: https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/3810. Fragen beantwortet auch VHS-Leiter Frank Feier Rufnummer: (04532) 285213, E-Mail: feier@bargteheide.de, www.vhs-bargteheide.de .